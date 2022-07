Joe Jonas et Sophie Turner accueillent leur deuxième bébé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Joe Jonas et Sophie Turner ont accueilli un autre bébé dans leur famille !

Fox News Digital a confirmé que la deuxième fille du couple est arrivée. Les représentants de Turner n’avaient rien d’autre à ajouter.

Turner et Jonas ont accueilli leur premier enfant, Willa, en juillet 2020. Elle aura deux ans la semaine prochaine.

Turner a confirmé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant lors d’une interview dans Elle UK publiée en mai. “C’est la vie pour moi : élever la prochaine génération”, a-t-elle déclaré au point de vente.

SOPHIE TURNER ET JOE JONAS ACCUEILLENT LEUR PREMIER ENFANT ENSEMBLE

“La plus grande chose dans la vie, c’est de voir ma fille aller de mieux en mieux. Nous sommes tellement excités d’agrandir la famille. C’est la meilleure bénédiction de tous les temps.”

La star de “Game of Thrones” a exposé son baby bump lors d’une apparition sur le tapis rouge du Met Gala 2022 en mai. Jonas a accompagné sa femme de trois ans alors qu’ils berçaient son ventre lors du prestigieux événement.

Turner et le membre du groupe Jonas Brothers se sont mariés à Las Vegas en mai 2019 avant de se marier officiellement en France le mois suivant. Ils ont échangé des Ring Pops devant un imitateur d’Elvis Presley à Las Vegas. Le couple s’est fiancé en 2017.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Turner avait déjà parlé de son mari au magazine Glamour en 2019.

“Beaucoup de [my happiness now] est lié au fait d’être avec une personne dont je suis tombée amoureuse, qui m’aime plus qu’il ne s’aime lui-même et qui veut me voir trouver mon propre bonheur », a-t-elle décrit. « C’est probablement la plus grande chose qui m’a poussé trouver qui je suis – et trouver mon bonheur dans des choses autres que la comédie.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le frère cadet de Jonas, Nick, et sa femme, Priyanka Chopra, ont récemment accueilli leur fille, Malti, via une mère porteuse.

Le frère aîné de Jonas, Kevin, a deux filles – Valentina Angelina, 5 ans, et Alena Rose, 8 ans, avec sa femme, Danielle.

Jessica Napoli de Fox News a contribué à ce rapport.