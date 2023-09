Joe Jonas et Sophie Turner acceptent de garder leurs enfants à New York malgré leur divorce – National

Joe Jonas et Sophie Turner ont provisoirement accepté de garder leurs deux enfants à New York alors que l’ancien couple poursuit sa procédure de divorce.

Turner, 27 ans, et Jonas, 34 ans, ont convenu d’un ordonnance par consentement provisoire le lundi. L’ordonnance garantira que leurs deux filles – Willa, trois ans, et un enfant d’un an identifié uniquement comme D. – resteront à New York en attendant une autre ordonnance du tribunal. Cela comprend les cinq arrondissements de New York, Long Island et les comtés de Westchester.

L’accord est intervenu après que Turner a déposé une requête pour poursuivre son futur ex-mari en justice pour le retour de leurs enfants dans leur « maison habituelle » en Angleterre. Turner a affirmé que Jonas avait refusé de rendre les passeports des enfants.

Dans sa pétition, Turner exigeait « le retour immédiat des enfants illégalement déplacés ou retenus à tort » par Jonas.

Alors que Turner était au Royaume-Uni pour filmer une nouvelle série dramatique, Jonas aurait voyagé avec leurs enfants et une nounou alors que son groupe, les Jonas Brothers, était en tournée à travers les États-Unis.

Si la nouvelle ordonnance n’est pas respectée, le tribunal a déclaré qu’il prendrait les mesures juridiques appropriées pour « protéger le bien-être de l’enfant concerné ou pour empêcher son déplacement ou sa dissimulation avant la décision finale sur la requête ».

L’accord entre Jonas et Turner a été conclu « sans préjudice », ce qui signifie qu’il ne peut pas être utilisé comme munition dans la procédure de divorce du couple.

Le couple de célébrités, marié depuis quatre ans, a annoncé son divorce le 6 septembre. À l’époque, dans une déclaration publiée sur leurs comptes Instagram individuels, ils avaient qualifié leur séparation de « amiable » et de « décision commune ».

Pour l’instant, Jonas et Turner ne semblent pas unis. Lorsqu’une multitude d’histoires négatives sur Turner ont été publiées dans la presse dans les jours qui ont suivi l’annonce du divorce, beaucoup ont pointé du doigt Jonas, l’accusant d’avoir semé des histoires selon lesquelles Turner était une mauvaise mère et faisait trop la fête.

Jonas a catégoriquement nié ces allégations, affirmant dans un communiqué qu’il « a déjà désavoué toutes les déclarations prétendument faites en son nom qui étaient désobligeantes à l’égard de Sophie. Elles ont été réalisées sans son approbation et ne correspondent pas à ses opinions.

Le chanteur a déclaré que lui et Turner avaient apparemment conclu un accord de coparentalité la semaine dernière.

Lors d’un concert ce mois-ci, Jonas a encouragé ses fans à ne pas écouter les rumeurs sur son divorce.

« Si vous ne l’entendez pas de ces lèvres, n’y croyez pas, d’accord ? » Jonas a déclaré sur scène à Los Angeles le 9 septembre. « Merci à tous pour votre amour et votre soutien envers moi et ma famille. »

L’attention portée au divorce de l’ancien couple n’a augmenté qu’après Turner je suis sorti pour dîner avec la chanteuse Taylor Swift le 20 septembre.

Selon la rumeur, Swift serait sortie avec Jonas en 2008. Sa chanson de 2021 M. Parfaitement bien — publié dans le cadre de Intrépide (version Taylor) – est largement considéré par ses fans comme étant à propos de Jonas.

Turner est surtout connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones. L’acteur a également joué Margaret Ratliff dans le drame L’escalier et Jean Grey dans le X Men franchise cinématographique.

Jonas et ses deux frères, Nick Jonas et Kevin Jonas, forment le trio populaire les Jonas Brothers. Ensemble, ils ont joué dans de nombreuses émissions de télévision Disney et ont sorti plusieurs chansons à succès, dont Burnin’ Up, meunier et Année 3000. Le groupe a sorti son sixième album studio en mai et est actuellement en tournée aux États-Unis.





— Avec un dossier de Michelle Butterfield de Global News