Joe Jonas emmène ses filles à une comédie musicale à New York au milieu du divorce de Sophie Turner – Hollywood Life

Joe Jonas était de service pour papa alors qu’il emmenait ses deux filles profiter de la ville de New York Rue Sésame : la comédie musicale au milieu de sa bataille en cours pour la garde avec son ex-épouse Sophie Turner.

L’artiste de « Cake by the Ocean », 34 ans, a été photographié portant sa plus jeune enfant, Delphine, dans une voiture tandis qu’une nounou tenait son autre fille, Willa, alors qu’ils sortaient d’un théâtre le vendredi 29 septembre, selon des photos publiées par Page six. Malgré la tempête torrentielle qui a frappé la Big Apple ce jour-là, le groupe aurait apprécié la performance.

Assorti à l’ambiance pluvieuse de New York, Joe portait une veste en cuir noire, une casquette de baseball assortie et un jean foncé pour l’après-midi. Le père de deux enfants venait de se produire avec ses frères pseudo et Kévin Jonas à Raleigh, en Caroline du Nord, lors de la tournée des Jonas Brothers. Cependant, il continue de consacrer du temps à ses enfants tout en travaillant et en gérant son divorce compliqué avec Sophie, 27 ans.

Ce jour-là, le média a rapporté que l’ancien Game of Thrones L’actrice a dévoilé des documents prouvant qu’elle et Joe avaient déposé une caution pour une nouvelle maison à Oxford, dans son pays d’origine. La transaction aurait eu lieu en juillet, deux mois avant que le musicien ne demande le divorce du natif d’Angleterre après quatre ans de mariage.

Dans les documents judiciaires, Sophie a inclus une lettre écrite par Joe au vendeur de la succession de plusieurs millions de dollars.

« Je pense vraiment que Sophie et moi pourrons nous occuper [redacted names], et pendant de nombreuses années, rendez hommage à la magie que vous avez créée ici », aurait écrit le leader de DNCE. « Lorsque ma femme et moi avons décidé de passer plus de temps au Royaume-Uni et de chercher un foyer permanent, notre fille a exprimé trois exigences inébranlables : avoir des poules, un poney et une maison Wendy. Bien que la plupart des maisons que nous avons visitées répondaient à ce critère, dès que nous avons tourné le coin et aperçu les charmants volets bleus ornant [redacted]nous avons ressenti un sentiment de magie différent de tout ce que nous avions ressenti auparavant.

Une semaine auparavant, Sophie avait intenté une action en justice contre Joe pour « le retour immédiat des enfants illégalement déplacés ou retenus à tort ». Elle a également souligné dans le procès qu’elle et Joe avaient déjà discuté de déménager en Angleterre pendant les vacances d’hiver 2022. Cependant, un représentant de Joe a répondu au procès de Sophie dans une déclaration à HollywoodVie.

« Joe recherche une garde partagée avec les enfants afin qu’ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père, et est bien sûr également d’accord avec le fait que les enfants soient élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni », a déclaré le représentant. « Les enfants sont nés aux États-Unis et ont passé la grande majorité de leur vie aux États-Unis. Ils sont citoyens américains. »

Le représentant de l’ancien élève de Disney Channel a ajouté que le divorce de Joe et Sophie est « un désaccord juridique malheureux » et a noté que leurs enfants « n’ont pas été enlevés » par Joe.

« Sophie fait cette affirmation uniquement pour déplacer la procédure de divorce au Royaume-Uni et pour retirer définitivement les enfants des États-Unis », a affirmé le représentant.