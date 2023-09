Joe Jonas dit qu’il n’a pas « enlevé » ses enfants et ceux de Sophie Turner – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Joe Jonas34 ans, a répondu à Sophie TurnerElle a intenté un procès contre lui dans lequel elle affirmait qu’il gardait leurs deux filles loin d’elle. Le représentant de Joe a fait une déclaration à Page six le 21 septembre et a déclaré que le chanteur n’avait pas « enlevé » les enfants de l’ancien couple. Plus tôt dans la journée, Sophie, 27 ans, a porté plainte contre Joe et exigé « le retour immédiat » de leurs filles de 3 ans et 1 an en Angleterre, où elles auraient accepté de vivre en famille avant leur séparation. . La demande initiale de divorce de Joe à Miami aurait empêché les deux stars de déménager avec leurs enfants, selon TMZ.

Le représentant de Joe a qualifié le procès de Sophie de « position juridique dure » pour Page six. Le représentant a poursuivi : « Il s’agit d’un malheureux désaccord juridique au sujet d’un mariage qui se termine malheureusement. Lorsque des termes tels que « enlèvement » sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système judiciaire.»

En outre, le représentant a affirmé que Sophie avait poursuivi Joe en justice après qu’ils se soient rencontrés le 17 septembre pour travailler à une « configuration parentale à l’amiable » pour leurs enfants. «Moins de 24 heures plus tard, Sophie a annoncé qu’elle souhaitait emmener définitivement les enfants au Royaume-Uni. Par la suite, elle a exigé via ce dossier que Joe lui remette les passeports des enfants afin qu’elle puisse les faire sortir immédiatement du pays », a déclaré le représentant de Joe. Page six.

Alors que les ex sont en désaccord sur la question de la parentalité, le porte-parole de Joe a noté que leurs filles vivaient à New York avec Sophie. « Joe recherche une garde partagée avec les enfants afin qu’ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père, et il est bien sûr également d’accord avec le fait que les enfants soient élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni », a déclaré le représentant.

Dans son procès, Sophie a affirmé avoir « découvert par les médias » que Joe avait demandé le divorce le 5 septembre. Mais le représentant de Joe a nié cette information. Page six et a dit que le Game of Thrones La star était « consciente » de ce que Joe allait faire. Le représentant a affirmé que Joe et Sophie avaient eu « plusieurs conversations » sur la fin de leur mariage avant que Joe ne demande le divorce.

Joe et Sophie ont annoncé leur séparation choquante après quatre ans de mariage le 6 septembre. « Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre mariage à l’amiable. Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons de cette décision, mais il s’agit en réalité d’une décision commune, et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants », ont-ils déclaré.