Joe Jonas demande le divorce de Sophie Turner : plan de garde, accord prénuptial et plus de détails

Après des jours de spéculations, Joe Jonas a officiellement déposé une demande divorce de la femme Sophie Turner après 4 ans de mariage. Le chanteur aurait demandé le divorce mardi 5 septembre devant un tribunal de Floride. Selon plusieurs médias américains, Joe a demandé le divorce en déclarant que « le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu ». Le couple partage deux filles, Willa, 3 ans, et D., 14 mois ensemble.

Selon certaines informations, Joe s’est occupé des enfants presque tout le temps au cours des trois derniers mois et l’a également mentionné dans le document. Le chanteur a demandé la garde partagée de leurs filles Willa et D et a également demandé un plan parental permettant des « contacts fréquents et continus avec les deux parties ».

Les documents judiciaires examinés par les médias USA aujourd’hui a révélé que Joe avait demandé des « responsabilités parentales partagées » entre lui et Sophie pour leurs deux filles ainsi que l’application de leur accord prénuptial d’avril 2019.

Les documents rapportés par USA aujourd’hui » a ajouté : « Il est dans l’intérêt supérieur des enfants mineurs que les parties partagent la responsabilité parentale. Un plan parental devrait être établi, qui aborde toutes les questions parentales et contient un horaire de partage de temps prévoyant des contacts fréquents et continus avec les deux parties.

Le contrat prénuptial de Joe et Sophie

Il semblerait que Joe et Sophie aient signé un accord prénuptial quelques semaines avant leur mariage en 2019. Selon les documents, Joe conservera toutes ses redevances et ses revenus issus de la musique et Sophie conservera tout l’argent qu’elle gagne grâce à sa carrière d’actrice.

« La seule propriété qui sera partagée entre les deux stars sera le domicile conjugal », précise l’accord. Il est intéressant de noter que Joe a une valeur nette déclarée d’environ 50 millions de dollars, tandis que Sophie a une valeur nette estimée à plus de 12 millions de dollars.

Un rapport dans TMZ a cité la raison du divorce de Joe et Sophie comme étant les personnalités différentes du duo. « Elle aime faire la fête, lui aime rester à la maison. Ils ont des modes de vie très différents », a déclaré une source proche du duo citée par le rapport.