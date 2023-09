Joe Jonas chante une chanson d’amour pour Sophie Turner et montre son alliance, mettant fin à toutes les rumeurs de divorce

Au milieu de reportages viraux sur un couple de stars hollywoodiennes Joe Jonas et Sophie Turner En route vers le divorce après quatre ans de mariage, le frère chanteur de Jonas a chanté la chanson d’amour qu’il a écrite pour Sophie lors de son récent concert. Le chanteur a chanté Hésiter et a été vu devenir ému sur scène lors de sa performance. Joe a également été aperçu avec son alliance quelques jours après avoir été aperçu sans sa bague lors d’une sortie. Le chanteur a également posté une photo de lui portant sa bague sur son Instagram, mettant fin à toutes les rumeurs de divorce.

Joe Jonas chante une chanson d’amour écrite pour Sophie Turner au milieu des rumeurs de divorce

Lors du concert des Jonas Brothers à Austin, les fans ont été surpris par Joe chantant la chanson. Hésiter. Il a été confirmé que la chanson était une « lettre d’amour » pour Sophie lors de leurs fiançailles. Dans une interview précédente, Joe a déclaré que la chanson ressemblait à « mes vœux avant d’écrire mes vœux. C’est ma promesse à Sophie ».

Joe Jonas chante « Hesitate » ce soir #LE TOUR pic.twitter.com/xumU12ml5W Mises à jour des frères Jonas (@JonasBrosBros) 4 septembre 2023

Les paroles de la chanson ont évanoui les fans et sont devenues une sensation sur Internet. « Embrasse les larmes de ton visage / N’aurai pas peur. Je prendrai ta douleur / Et la mettrai sur mon cœur / Je n’hésiterai pas / Dis-moi juste par où commencer / Je remercie les océans de m’avoir donné / Tu m’as sauvé une fois et maintenant je te sauverai aussi / Je n’hésiterai pas pour toi », disent les paroles.

Plusieurs fans ont noté que Joe était devenu ému lors de son interprétation de la chanson et se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réactions. Un utilisateur a écrit : « Cette performance de Hesitate m’a vraiment touché. Nick regarde Joe… comme si je ne pouvais pas expliquer ce sentiment. Ces deux-là ont un lien pas comme les autres. Joe, nous t’aimons et nous n’hésiterons pas pour toi. »

Un autre tweet disait : « En voyant toutes ces vidéos de Joe chantant Hesitate hier soir. Il y a mis tellement de pouvoir, mais en regardant son visage, je peux juste voir toutes les émotions. Joe est très sensible et ils sont si privés. Même si le les rumeurs sont vraies, il se sentirait tellement mal si cela était dit en ligne.. «

Joe montre son alliance dans sa dernière publication sur Instagram

Pendant ce temps, Joe a profité de son compte Instagram mardi matin pour partager une photo de lui. Le chanteur avait l’air super cool sur la photo en noir et blanc, mais ce qui a attiré l’attention des fans, c’est que le chanteur portait encore une fois son alliance.

En réaction à la photo, un utilisateur a écrit : « Vous avez vraiment poussé cet homme à publier une photo singulière de lui portant sa bague à cause des rumeurs qui circulent sur Internet lmao. » Un autre commentaire disait : « Il a vraiment dit : voici la bague. Maintenant, tais-toi. »