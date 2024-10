Joe Jonas aperçu avec une nouvelle femme mystérieuse à Paris

Joe Jonas semble prendre un nouveau départ à Paris.

La star des Jonas Brothers, 35 ans, était dans un bar parisien « en train de boire tranquillement avec son groupe », après avoir joué lors d’un showcase, Page six signalé.

« Puis une femme brune a attiré son attention », a noté un témoin oculaire du compte à potins DeuxMoi.

Selon les photos obtenues par DeuxMoi d’Instagram, l’ex-mari de Sophie Turner a pu être vu en train de se rapprocher de la femme plus tard dans le même bar et ils sont restés pour la plupart seuls tout au long de la soirée.

« Il a passé le reste de la soirée à discuter avec elle », a expliqué la source à la publication.

Les fans dans la section des commentaires ont trouvé qu’il s’agissait probablement de l’influenceuse en ligne Brenda Cellos.

Après la fin de la nuit, le Gâteau au bord de l’océan le chanteur aurait ensuite emballé son PDA avec la femme.

« Quand la nuit s’est terminée vers 2 heures du matin, ils se sont embrassés pour se dire au revoir et se sont séparés », a déclaré le témoin oculaire.

Le père de deux enfants a gardé sa tenue de bar décontractée avec une veste en cuir noire et un pantalon beige. La femme portait une veste marron et un pantalon en jean.

Peu de temps après que les photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de Jonas ont réagi dans la section commentaires.

« Ohh [sic] elle est très jolie », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « Elle me rappelle Camilla belle, elle a l’air sage. » Jonas est sorti avec le Pousser actrice de 2008 à 2009.

Le Camp Rocher La récente sortie de l’ancien élève à Paris fait suite à sa rupture en mai avec l’actrice Stormi Bree, 33 ans.

Les deux se sont liés pour la première fois en janvier, quatre mois seulement après qu’il a demandé le divorce d’avec Turner.

Quant à son histoire avec le Game of Thrones actrice, elle et Jonas se sont mariés en 2019, environ trois ans après avoir commencé à sortir ensemble.

Turner et son ex ont accueilli deux filles au cours de leur relation : Willa, 4 ans, et Delphine, 2 ans, avant de finaliser leur divorce compliqué le 10 septembre.