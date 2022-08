Joe Jonas admet qu’il utilise des injectables, dit que les hommes devraient être “ouverts et honnêtes à ce sujet”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Joe Jonas vient d’avoir 33 ans. Il est le père de deux jeunes filles avec l’actrice de “Game of Thrones” Sophie Turner, et il se produit avec son groupe les Jonas Brothers.

Jonas est sous les projecteurs depuis qu’il est très jeune, et maintenant qu’il vieillit, il n’a pas peur d’admettre qu’il utilise des injectables pour rester jeune.

Dans une interview avec Gens, Jonas a parlé de l’obtention d’injectables pour lutter contre les rides du lion et cibler une cicatrice entre ses sourcils.

Il dit qu’il ne devrait y avoir aucune honte à faire le travail, en disant au point de vente: “Nous pouvons être ouverts et honnêtes à ce sujet et être confiants et ne pas vraiment hésiter à dire notre vérité.”

Le chanteur s’est associé à Xeomin, un cosmétique injectable qui utilise une formule unique pour éliminer les protéines inutiles de la peau.

Jonas a parlé franchement du sujet des procédures cosmétiques, en disant : “Je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose que nous devons éviter.”

Il a également mentionné que le traitement qu’il avait reçu n’était pas “exagéré”.

Jonas a également souligné que les stigmates entourant les hommes qui prennent soin d’eux-mêmes appartiennent au passé.

“Il y a eu toutes ces discussions à un moment donné, du genre ‘Oh, les hommes ne peuvent pas faire ça’ ou ‘C’est bizarre que les gars fassent ça’, et je pense qu’il y a une stigmatisation qui s’estompe, et j’aime ça”, a-t-il déclaré. .

“Les gars se maquillent plus ouvertement, et c’est super à voir”, a ajouté Jonas. “C’est comme, fais ce que tu veux, tu sais? C’est une belle génération dans laquelle nous vivons.”