Joe Hart : La philosophie celtique d’Ange Postecoglou est « risquée mais simple » | Actualités footballistiques

Joe Hart admet que la philosophie du football du patron du Celtic, Ange Postecoglou, pourrait être décrite comme « risquée », mais insiste sur le fait qu’elle est basée sur la simplicité.

Après avoir pris la relève cet été, l’ancien entraîneur australien a une équipe de Hoops bien changée qui se concentre sur l’attaque avec rythme à chaque match, mais ils entrent dans le match de Premiership de dimanche contre Aberdeen à Pittodrie, en direct Sports aériens, avec seulement deux victoires en huit matches toutes compétitions confondues.

Une autre enquête a suivi la défaite meurtrière 4-0 en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen à Parkhead jeudi soir, qui a laissé le Celtic sans un point en deux matches de groupe, mais l’ancien gardien de Manchester City et Burnley, âgé de 34 ans, a remporté 75 sélections. pour l’Angleterre, a soutenu son patron.

Hart a déclaré: « Ce qu’il nous demande en tant qu’entraîneur, oui, c’est une façon risquée, si vous voulez, de jouer au football.

« Mais en fait, si vous le décomposez vraiment, ce qu’il fait pour nous, il ne s’attend pas à ce que nous marchions simplement là-bas et il dit: » jouez au football total, allez les gars, allez-y « , il existe des moyens simples.

« En fin de compte, la plupart du temps, ce sont des passes de 10 ou 15 verges et nous devons croire et être calmes et clairs dans notre esprit à propos de ces passes de 10 ou 15 verges parce que oui, c’est une façon différente de jouer peut-être comme les autres équipes font des choses, mais nous avons un entraîneur de haut niveau et une bonne équipe d’entraîneurs derrière lui qui croient également en ce qu’ils font.

« Toutes les informations sont là pour nous, chaque information pour que nous puissions jouer à sa manière est là. »

Hart insiste sur le fait qu’il aime faire partie d’un projet de Postecoglou, en disant : « C’est pourquoi nous jouons au football.

« Moi personnellement, j’adore ça, j’aime le fait d’avoir 34 ans et j’apprends un nouveau style de jeu et j’apprends de nouveaux rôles que je peux jouer.

« Oui, nous sommes un nouveau groupe de joueurs mais alors, ce n’est pas une excuse.

« Nous sommes ici tous les jours pour essayer d’arranger les choses et d’essayer de performer – nous pensons que nous sommes proches.

« Cela ne fera que frustrer les gens de l’extérieur, c’est le cas et nous le savons, mais il ne sert à rien d’aller aussi loin pour ne pas voir ce que nous essayons de faire. »

Bien que l’équipe d’Aberdeen de Stephen Glass soit sans victoire en huit matches, Hart se concentre uniquement sur le Celtic.

Il a déclaré: « Il est important que nous nous reprenions et que nous reprenions et que nous y allions fort et cherchions à obtenir trois points.

« Aberdeen a ses propres problèmes et ils vont prendre soin d’eux-mêmes mais nous devons nous regarder et transformer la possession et la domination dans les matchs en victoires, c’est aussi simple que cela.

« Nous y irons avec les mêmes intentions que nous avons eues à chaque match, dominer et gagner et nous devons franchir la ligne. »