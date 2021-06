Joe Harris : La culture et le tireur d’élite sont les clés du succès des Brooklyn Nets | Nouvelles de la NBA

Malgré toute la puissance des stars que les Brooklyn Nets ont rassemblées ces dernières années – des meilleurs buteurs au personnel d’entraîneurs – vous ne penseriez pas que leur succès repose sur un joueur de longue date qui a failli être évincé de la NBA lors de sa deuxième saison.

La deuxième année de Joe Harris avec les Cleveland Cavaliers a été écourtée avant d’avoir la chance de remporter un championnat avec l’équipe en 2016. Il a été échangé au Orlando Magic et a immédiatement renoncé, mais les Nets l’ont récupéré pendant l’intersaison.

Avec Spencer Dinwiddie absent pour l’année après avoir reconstruit son LCA plus tôt cette saison, Harris est le seul survivant de cette saison et le membre le plus ancien de cette liste de Brooklyn.

Sur les Nets courageux et opprimés, Harris n’a pas fait d’énormes progrès tout de suite. Lors de sa première saison, il a commencé 11 des 52 matchs joués, et n’en a commencé que 14 en 2017-18 – c’était un pourcentage inférieur à celui de l’année précédente, puisqu’il en a joué 78 au total.

Les Nets cherchent à revenir en finale de la NBA pour la première fois depuis 2002-03 (AP)



Il n’arrêtait pas de s’améliorer et, avec les autres jeunes talents, la franchise s’est développée, mais ils ont également fait venir des talents lorsque leur valeur était faible et ont amassé des choix de repêchage. Jarrett Allen et Rondae Hollis-Jefferson sont devenus les favoris des fans, tandis que D’Angelo Russell a eu l’occasion de réhabiliter son image après une chute sur les LA Lakers, et a montré comment il était auparavant mal utilisé.

Tout à coup, l’équipe avait un dossier de 42-40 et se dirigeait vers les séries éliminatoires – sur cette plus grande scène, la culture commençait à briller. C’est ce qui a attiré Kevin Durant, Kyrie Irving et DeAndre Jordan. Mais l’équipe avait également des choix de repêchage et des talents à échanger pour ces mises à niveau, et en 2020-21, elle a fait le plein de talents supplémentaires tels que James Harden, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Landry Shamet et Tyler Johnson.

La seule chose qui pouvait les ralentir était une mauvaise santé ou des problèmes de chimie résultant du fait de lancer trop de joueurs de balle ensemble en succession rapide.

















2:53



Faits saillants du troisième match des demi-finales de la Conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets



Mais Harris revient à l’époque de la bonne culture d’équipe établie par le directeur général Sean Marks. À partir de l’arbre des esprits du basket-ball Gregg Popovich/San Antonio Spurs, Marks a construit des principes qui ont abouti au succès et attiré les meilleurs talents. Être basé à New York a aidé à attirer ces stars, mais si c’était la seule offre, les New York Knicks auraient attiré des talents de premier plan au cours des 20 dernières années.

La culture était ce qui a tout mis en place pour ce groupe, et Harris en est le seul vestige sur le terrain. La preuve de son importance s’affiche à travers le record de victoires-défaites de cette équipe – il en est le baromètre. Au cours de la saison régulière, les Nets ont remporté 45 matchs alors qu’il totalisait plus de 15 points en moyenne. Dans les défaites, il n’avait en moyenne que 11 et ses pourcentages de buts sur le terrain étaient en baisse, et il a moins atteint le bord.

Playoffs NBA en direct 21 : Brooklyn @ Milwaukee Gm4 13.06 2000



Dimanche 13 juin 19h45





Jouer avec le ballon

Les pourcentages de trois points et de buts sur le terrain de Harris ont atteint des sommets en carrière cette saison, ce qui est sans aucun doute dû au fait d’avoir plus d’espace grâce à de meilleurs joueurs autour de lui.

L’entraîneur-chef Steve Nash a déclaré à Royce Young d’ESPN plus tôt cette semaine: « Joe est un complément formidable à nos joueurs vedettes. C’est un gars qui est un tireur d’élite, il est capable de faire des jeux si besoin est, mais il n’a pas besoin du ballon. «

Grâce à sa position de leader de la ligue avec un pourcentage de trois points cette année à 47,5%, Harris a une orbite normalement réservée aux talents de calibre All-Star. Il est régulièrement utilisé comme leurre, et sur plusieurs jeux, peut impacter un jeu sans même s’approcher du ballon.

Sur une action, il est demandé à Harris de parcourir des routes circulaires sur un côté faible du terrain : depuis le coin, autour d’un écran à la pause pour couper à travers la voie puis revenir vers l’aile – puis répéter. Le but de l’écran est de faire basculer un grand homme sur lui – dans cette série, c’est souvent Giannis Antetokounmpo ou Brook Lopez – et lorsque cela est réalisé, Harris recule vers le périmètre afin que le bloqueur de jante ne puisse effectuer aucune rotation pour s’arrêter. une attaque de l’autre côté du terrain.

Avoir Durant, Harden ou Irving comme attaquant signifie qu’ils peuvent marquer sur n’importe qui dans une situation en tête-à-tête – ils ont tous marqué mieux que 59% à moins de cinq pieds du panier en saison régulière.

















1:57



Faits saillants du deuxième match des demi-finales de la Conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets



Antetokounmpo est un joueur défensif en titre de l’année, et Lopez faisait partie de l’équipe All-Defensive 2019-20, ils sont donc habitués à faire des lectures rotatives intelligentes pour ancrer une défense. Ils savent que la ligne de défense arrière doit être au bord lorsque l’un des trois grands des Nets brise la défense. Mais les grands hommes des Bucks comprennent également la menace que le ballon soit renvoyé à Harris pour marquer trois points – ils ne peuvent pas quitter le pilier de Brooklyn.

Il a toujours été un bon tireur, mais Harris a ajouté un petit quelque chose à son jeu chaque saison.

« Je pense que nous l’avons vu s’améliorer dans toutes les facettes de son jeu : un meilleur dribble, une meilleure passe, une meilleure finition au bord, une meilleure prise de décision, son tir continue de s’améliorer », a déclaré Nash à Sky Sports. « Défensivement, il est super compétitif et un bon défenseur. Il y a déjà beaucoup de choses avec lesquelles travailler, mais il s’est définitivement amélioré et développé chaque année de sa carrière. Mais je ne le laisserais pas passer pour continuer à grimper, continuer à s’améliorer, continuer à chercher des choses à mettre sur la table. »

















0:12



Giannis Antetokounmpo des Bucks va jusqu’au bout du terrain pour ce grand chelem sur les Nets



Comme il s’est amélioré, l’équipe aussi, et maintenant les Nets sont en mesure de remporter un championnat. Il n’est pas le moteur de l’opération, mais lors des deux défaites de Brooklyn lors de cette course en séries éliminatoires, Harris a marqué respectivement huit et trois points. En victoires, il n’a pas marqué moins de 10.

Cela fait clairement du bien aux Nets s’il peut mettre le ballon dans le panier, mais s’il n’obtient pas ses tirs ou ne marque pas ses points, personne n’entendra Harris se plaindre, ce qui est peut-être la contribution la plus importante à une équipe qui doit équilibrer le ego des superstars actuelles, des All-Stars et des anciens hommes de premier plan.

« Il ne demande jamais rien, va juste là-bas et concourt », a déclaré Nash. « C’est un plaisir d’entraîner et de travailler avec tous les jours et c’est un complément parfait à nos joueurs vedettes.

« Plus important encore, c’est juste un gars formidable avec qui travailler tous les jours et un coéquipier formidable. »