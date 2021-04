REAL Housewives Of New Jersey, Joe Gorga, a qualifié Dolores Catania de «femme brisée» avant de se précipiter en criant «allez vous faire foutre» à ses co-stars.

Dans l’épisode dramatique de la série Bravo de ce soir, la tension a atteint un niveau record alors que la star de télé-réalité était confrontée à sa longue relation avec le médecin qui n’a pas encore abouti à un engagement.

💍 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

11 Dolores Catania a pris d’assaut le plateau après un méchant combat avec Joe Gorga Crédit: Bravo

11 Joe a qualifié Dolores de « femme brisée » Crédit: Bravo

Alors que le casting se réunissait pour le dîner, Joe a évoqué le fait que Dolores, 50 ans, ne recevait pas «assez d’affection» de son partenaire – qui est médecin et travaille de longues heures.

La mère de deux enfants a insisté sur le fait qu’elle en avait «beaucoup», mais cela ne suffisait pas pour le frère de Teresa Giudice.

Il a accusé l’ex-mari de Dolores, Frank, de l’avoir «ruinée» quand il l’a trompée il y a de nombreuses années.

«C’est une femme brisée», a déclaré Joe à propos de Dolores à une salle d’amis choqués.

« Un homme de Néandertal comme vous penserait que je suis brisé, » répondit-elle furieusement.

11 Dolores et Joe Gorga se sont mis dans un match de cris tendus à propos de sa relation Crédit: Bravo

11 Dolores a critiqué ses copains pour avoir « parlé derrière son dos » Crédit: Bravo

11 Joe a insisté sur le fait que le petit ami de Dolores, David, lui « retardait » une proposition Crédit: Bravo

Le groupe a alors émis l’hypothèse qu’une nouvelle voiture lui avait été offerte par Frank comme un moyen de «retarder» d’avoir à lui proposer.

Elle s’est mise à crier en s’exclamant: «Une bague, une Porsche, une voiture, une maison ne veut pas dire merde!

«David est devenu une partie de ma famille, nous avons tous les deux beaucoup investi dans cette relation et elle est devenue plus lente que tout le monde ne s’y attendait.

«Il n’est pas là. Je suis bon avec ça. Et cela devrait suffire à tout le monde. »

Cependant, Joe a continué à insister sur le fait qu’elle avait «le cœur marqué».

11 Le combat s’est tellement réchauffé, Dolores est parti en trombe et a quitté la maison Crédit: Bravo

11 Les compagnons de casting Margaret et l’épouse de Joe, Melissa, ont été choqués par ses paroles Crédit: Bravo

11 Son ex-mari, Frank, l’a trompée alors qu’elle était enceinte de leurs enfants Crédit: Bravo

Après que les dames lui ont demandé si elle était «écrasée», elle a reçu une Porsche au lieu d’une bague de fiançailles comme cadeau récent, elle est sortie en trombe de la maison et est partie en larmes.

Elle a crié: «F ** k you, go f ** k yourself. Frank, nous laissons tout le monde parle derrière mon dos pour obtenir une Porsche.

« J’en ai eu assez. Je suis hors de toi, au revoir tout le monde!

Dolores vit toujours avec son ex-mari, Frank, car son petit ami actuel vit entièrement séparé.

Elle a révélé qu’elle ne dort chez David qu’une fois par mois et « à peine » le voit tout au long de la semaine.

11 Dolores sort depuis longtemps avec son petit ami médecin, David Crédit: Bravo

11 Les fans de Bravo ont remis en question son engagement envers Dolores Crédit: Bravo

11 Dolores continue de vivre avec son ex-mari, Frank, et leurs deux enfants Crédit: Instagram

Au cours des premiers épisodes de cette saison, Dolores et David se sont cognés la tête parce que elle ne lui avait pas fait savoir qu’elle subissait une chirurgie plastique jusqu’à la nuit précédant son arrivée à l’hôpital.

La star a admis avoir subi une liposuccion et une abdominoplastie après avoir perdu du poids au milieu du coronavirus pandémie en 2020.

Dans la vidéo, Dolores et David parlaient de la façon dont les maris du RHONJ avaient posé des questions à son sujet lorsqu’il avait manqué un dîner de groupe quand il lui a soudainement jeté au visage qu’elle avait fait des choix qu’il ne soutenait pas.

Il lui dit: « Quand est ta prochaine opération? Parce que tu ne m’as pas parlé de celle-ci. »

«Tu sais quoi, David? Ce qui est vraiment bien dans notre relation, c’est que j’ai la liberté de faire ce que je veux», rétorqua-t-elle.

« Et je n’exige pas l’engagement dont je pensais avoir besoin. Tu ne devrais pas agir comme ça, David. »

Quand Dolores lui a parlé de ne pas lui faire de proposition, il s’est levé de la table et lui a dit: «Nous avons fini», avant de s’éloigner d’elle.

L’un des principaux problèmes que Dolores et David ont eu est son manque d’engagement envers elle.

Il a refusé de l’accompagner sur des événements de casting ou de lui proposer, ce qui a mis un terme à leurs projets d’emménager ensemble lors de la dernière saison de RHONJ.