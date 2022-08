Joe Giudice réagit au mariage de Teresa Giudice et Luis Ruelas Mopays.com

Voir la galerie





Joe Giudice est “vraiment heureux” comme son ex Thérèse Giudice s’approche de son mariage avec un homme d’affaires de 46 ans, Luis « Louie » Ruelas. Une source proche de la star de télé-réalité s’est entretenue EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie et a révélé les sentiments de Joe à l’approche du mariage de Teresa et Luis.

“Malgré tout ce qui s’est passé entre Teresa et Joe, elle occupera toujours une place spéciale dans son cœur”, a déclaré une source proche du Les vraies femmes au foyer du New Jersey star, 50 ans, a déclaré. “Ils ont passé la majeure partie de leur vie ensemble et sans Teresa, Joe n’aurait pas eu la chance d’avoir quatre des filles les plus incroyables. Ses filles représentent tout pour lui et tant qu’elles sont heureuses, il est heureux.

“Joe n’a que du respect pour Teresa et il est vraiment heureux pour elle et Louie. Non pas qu’elle en ait besoin, mais Teresa a complètement la bénédiction de Joe avec ce mariage et il ne lui souhaite que le meilleur », a ajouté le copain.

Teresa a commencé à sortir avec Luis après son divorce avec Joe après 20 ans de mariage. Les ex partagent quatre filles; Gia21, gabrielle18 ans, Milania16 et Audriana14. Le couple, qui a fêté ses deux ans en juillet, s’est fiancé en Grèce en octobre 2021.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Teresa était ravie de la possibilité de se marier alors qu’elle commençait à sortir avec Luis deux mois après la finalisation de son divorce avec Joe en septembre 2020. “Thérèse a l’impression que c’est tout pour elle en ce qui concerne sa relation avec Louie “, a révélé la source à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à l’époque. « Honnêtement, elle n’a jamais été aussi heureuse et est dans la relation la plus heureuse et la plus saine qu’elle ait jamais eue. Elle pourrait absolument se voir épouser Louie. Les enfants l’adorent et il est très gentil avec ses enfants.