Joe Giudice, la star de « Real Housewives », engage un nouvel avocat pour une affaire d’expulsion et veut rejoindre ses filles aux États-Unis

Joe Giudice se bat contre son cas d’expulsion avec un nouvel avocat.

L’ex-mari de la star de « Real Housewives of New Jersey » Teresa Giudice veut retourner aux États-Unis pour vivre plus près de leurs quatre filles : Gia, 20 ans, Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans et Audriana, 12 ans.

Joe, qui n’est pas citoyen américain, vit dans son Italie natale depuis octobre 2018. Il a été expulsé après avoir purgé sa peine de trois ans de prison pour fraude.

« J’aimerais pouvoir revoir mes enfants dans notre pays d’origine, faire partie de leur vie, être physiquement présent lorsqu’ils ont besoin de moi et les voir grandir », a déclaré Joe. Nous hebdomadaire. « J’aspire à nouveau à tenir ma grand-mère dans mes bras avant que le temps ne vienne [in which] elle n’est plus sur cette Terre. [I want to] être avec ma mère [and] ma famille, d’être à l’endroit que j’appelle chez moi depuis que j’ai un an. »

Selon le média, il a embauché l’avocate chargée de l’immigration Jessica M. Cadavid qui a déclaré à Us Weekly qu’elle déposait une renonciation à l’interdiction de territoire, qui est une « sorte de pardon de la part du gouvernement des États-Unis ».

« [But] nous espérons que cette fois-ci, nous pourrons examiner son dossier avec le temps qui s’est écoulé depuis son expulsion et le fait qu’il a une famille ici, il a encore des enfants ici », a déclaré Cadavid au média. « Il pourrait demander le gouvernement pour le pardon et au moins revenir pour pouvoir voir sa famille. »

Joe avait déjà fait appel de l’ordonnance d’expulsion en novembre 2018, mais cela appel a été rejeté en avril 2019 .

Teresa et Joe décidé de mettre fin à leur mariage en décembre 2019 après avoir été marié pendant deux décennies. Le couple a pris la décision après s’être réunis en novembre 2019 en Italie avec leurs enfants.

À l’étranger, l’ancien couple « a discuté de leur avenir » et « a convenu que chacun devait passer à autre chose », a déclaré une source proche de la famille à People à l’époque.

Teresa et Joe étaient amoureux d’enfance et se sont mariés en octobre 1999. Le couple n’a pas vécu sous le même toit depuis quatre ans après avoir plaidé coupable en 2014 pour fraude financière.

Teresa a d’abord purgé sa peine et a été libérée en décembre 2015. Joe a ensuite commencé sa peine de 41 mois de prison en mars 2016.

L’ancien couple a finalisé son divorce en septembre 2020.

« Joe et Teresa ont négocié avec succès toutes les questions entourant leur mariage grâce à une médiation privée avec moi », a déclaré Vikki Ziegler, avocate spécialisée en divorce du New Jersey, qui a géré la médiation entre Joe et Teresa a déclaré à Fox News dans un communiqué. « Ils ne sont pas encore divorcés et n’ont que la formalité d’attendre le jugement de divorce. La logistique du COVID et de l’interurbain a été surmontée car les parties ont pu faire des compromis et travailler sur les questions importantes au profit de leurs filles. »

En octobre 2021, Teresa a annoncé ses fiançailles avec son petit ami Luis Ruelas après plus d’un an de fréquentation. Le nouveau couple a emménagé dans une nouvelle maison de plusieurs millions de dollars dans le New Jersey qui aurait 7 chambres et 7,5 salles de bains, par Sixième page.

Les fans ont rencontré Ruelas pour la première fois lors de la finale de la saison 11 de « RHONJ » en mai.