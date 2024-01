Joe Girard de Clemson s’est empêché de confronter un responsable de Duke

DURHAM, Caroline du Nord – Le garde de Clemson, Joe Girard III, a tenté de poursuivre un après-match officiel avant d’être retenu au lendemain de la défaite 72-71 des Tigers contre Duke samedi.

Les Blue Devils, menés d’un point, avaient le ballon à 7,4 secondes de la fin lorsque Tyrese Proctor a dévalé le terrain et a commis une faute. Il a réussi les deux lancers francs pour donner à Duke une avance d’un point avec une seconde à jouer. Girard a lancé une passe sur tout le terrain à la star de Clemson, PJ Hall, qui a semblé entrer en collision avec Mark Mitchell de Duke avant de lâcher le ballon, ce qui a scellé la victoire des Blue Devils.

L’entraîneur des Tigers, Brad Brownell, a échangé des mots avec un officiel après ce non-appel, puis Girard a couru vers un officiel alors que l’équipe était escortée hors du terrain avant qu’un membre du personnel de Clemson, accompagné de Brownell, ne l’attrape et ne le tire en arrière. Après le match, Brownell a déclaré que l’arbitre avait modifié le résultat.

Clemson n’a pas battu Duke au Cameron Indoor Stadium depuis 1995.

“Je pense que nous avons une certaine histoire avec ce responsable”, a déclaré Brownell. “Il y avait beaucoup d’émotion sur notre banc parce que nous sommes un groupe passionné qui s’est battu et qui a l’impression que le match nous a peut-être un peu pris. Cela ne devrait pas être décidé comme ça.”

Brownell n’a pas précisé à quel responsable il faisait référence. Clemson a commis 20 fautes et Duke 17 fautes dans le match.

L’entraîneur de Duke, Jon Scheyer, s’est dit fier de son équipe pour la façon dont elle a terminé le match. Proctor (18 points) a prolongé une séquence de quatre matchs et l’étudiant de première année Jared McCain (21 points) a démontré tout son potentiel lors de la victoire, a-t-il déclaré. Les deux joueurs ont exécuté après que Kyle Filipowski (2 sur 8), qui avait connu des difficultés tout au long de la compétition, ait commis sa cinquième faute en retard.

L’officiel ? Scheyer a déclaré que c’était un match physique pour les deux équipes.

“Pour moi, je peux parcourir tout le match et parler des différents jeux où ils nous poussent à l’arrière lorsque nous bloquons”, a déclaré Scheyer. “Je peux parcourir tout le match. Tout ce que je sais, c’est que Tyrese Proctor a fait un jeu heckuva à la fin pour le conduire vers le panier et il a été victime d’une faute en tirant deux lancers francs. Il devrait être célébré pour cela.

“Je ne vais pas passer en revue – chaque match que nous jouons – les officiels après un match, ce qu’ils ont appelé et ce qu’ils n’ont pas appelé. Tout ce que je sais, c’est que je suis fier de mon équipe, mec. trouver un moyen de gagner et de jouer par contact. Je pense qu’il y a eu beaucoup de contacts dans les deux sens.

Duke a désormais une fiche de 10-1 lors de ses 11 derniers matchs, une semaine avant d’affronter son rival de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Clemson a battu Duke pour la dernière fois sur la route le 4 janvier 1995, dans une victoire de 75-70. Ce match était important car c’était le dernier match de la saison de Mike Krzyzewski. Les complications suite à une opération au dos ont mis fin à ses 12 matchs de saison. L’adjoint Pete Gaudet a dirigé le reste de la campagne 1994-95.

Brownell a été entraîneur lors d’une multitude de défaites de Duke au Cameron Indoor Stadium au cours des 30 dernières années. Après le match, il a noté une défaite de deux points contre Duke il y a deux ans, qui ressemblait à celle de samedi.

“Je pense qu’il y avait des moments où nos gars étaient touchés et cela ne semblait pas pareil. [with the foul calls]”, a déclaré Brownell. “Nous avons perdu par deux la dernière fois que j’étais ici et nous avions l’avantage à deux minutes de la fin. Je suis venu ici, dans la même situation, environ quatre fois, avec une possession, et je n’en ai pas encore gagné. Ce soir, c’était aussi proche que possible. Nous avons eu une seconde et on nous l’a enlevée.”