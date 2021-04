Le problème d’être un propriétaire de boîte de nuit milliardaire dont les amis sont des stars? Quelque part en cours de route, vous vous perdez. Quand la fête se termine, tout le monde rentre à la maison et vous êtes laissé seul. D’une certaine manière, vous étiez toujours seul.

Joe Fournier ne veut pas de sympathie. «J’ai créé ce monstre», dit-il Sky Sports. Mais cet ami des riches et célèbres qui est devenu un boxeur professionnel est plus complexe que vous ne le pensez.

Son retour sur le ring samedi soir est contre un musicien et mettra en vedette une performance en direct de Justin Bieber, mais il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas uniquement de glamour. Est-ce difficile à croire? Un peu. Jusqu’à ce que vous entendiez Fournier raconter son histoire lui-même.

«Je retombais dans de mauvaises habitudes», dit-il.

«Mes entreprises sont principalement des bars, des clubs et des restaurants dans tous les endroits amusants. Il est facile pour mes amis de me rendre visite à Mykonos – une bière devient deux, devient trois…

«Cela conduit à un comportement négatif. Je peux devenir déprimé et pas moi-même.

« La boxe est bonne pour ma santé mentale. Tyson Fury est un grand défenseur de cela. Cela m’empêche de trop boire, me garde en bonne santé et me donne un objectif. »

Fournier est un ami des riches et célèbres qui s’est tourné vers le ring de boxe



L’histoire à peine croyable de la richesse de Joe Fournier a déjà été racontée mais, avant de mettre fin à une interruption de quatre ans du ring, c’est la première fois qu’il parle si ouvertement des raisons pour lesquelles il est si profondément attiré par la boxe.

Il raconte une histoire sur l’entraînement dans le célèbre 5th Street Gym à Miami où une flotte de Lamborghini et de Ferrari était assise à l’extérieur: « Mais vous ne savez pas à qui appartient la voiture et tout le monde est frappé. C’est un égaliseur. »

La majeure partie de l’enfance de Fournier, dit-il, a été passée avec une mère célibataire qui était au chômage. Il a été capitaine de l’équipe de basket-ball d’Angleterre. Il a créé une entreprise de formation personnelle de célébrités qu’il a vendue à une entreprise du FTSE 100, puis s’est lancé dans le secteur des boîtes de nuit fastueuses.

Une trop grande partie de la belle vie a rattrapé Fournier qui a grimpé en poids jusqu’à ce qu’en 2015, il soit encouragé sur le ring par son ami David Haye. Il a remporté huit combats, tous par arrêt, en 14 mois.

Mais il y a des marques noires dans son dossier qui ont conduit à des critiques. Après une bagarre en Belgique, il a été banni pour avoir été testé positif à une substance interdite. Pourtant, il figurait toujours dans le top 10 de la WBA, ce qui a soulevé des sourcils. Puis il a remporté le titre international WBA (actuellement détenu par Joshua Buatsi) dans un combat qui n’apparaît plus sur son record officiel.

Fournier explique le vide du monde des célébrités: « Usher m’a appelé et m’a dit: ‘Je chante un hommage au prince aux GRAMMY, viens pour ton anniversaire. une Rolls-Royce. Ces moments sont formidables.

« Mais cette année à Dubaï, j’ai organisé une fête d’anniversaire mais j’étais si solitaire. Personne ne me connaissait vraiment. Tous mes vrais amis étaient en Angleterre. J’ai payé 100 personnes pour manger et boire mais aucun d’entre eux ne se souciait de moi. Je me sentais seul.

«Tout le monde voit la partie amusante sur Instagram mais l’autre côté est difficile. Ma mère a eu un cancer l’année dernière. Je devais encore travailler et j’étais seule. Qui veut sortir avec un gars qui est dans un club six soirs par semaine? Ensuite, je me lève et je m’entraîne à me battre.

« Je ne suis qu’un enfant qui boit au Bridge Inn à Hounslow. Les trucs glamour sont juste un personnage que la jeune génération veut voir sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas me voir appeler ma mère quand elle est malade – ils veulent me voir sur un yacht à Mykonos ou avec une bouteille de Cristal.

« La version de divertissement de moi est mon travail. Le vrai moi part en vacances avec mes copains et prend une pinte au petit déjeuner. Les gens ne connaissent pas le vrai moi parce que ce n’est pas intéressant! Les gens veulent voir traîner avec Usher.

«J’apprécie davantage ma vraie vie. J’ai fait mon lit et je vais m’allonger dedans.

Cela nous ramène donc à la boxe. Pourquoi quelqu’un d’aussi riche est-il attiré par le jeu brutal, et pourquoi revenir après si longtemps?

David Haye a signé Fournier sur son label Hayemaker en 2015 sachant l’intérêt qu’il susciterait. Ils ont également, il faut le dire, apprécié de nombreuses fêtes ensemble. Haye raconte Sky Sports à propos de la véritable capacité de Fournier dans le ring: « Il est venu au jeu très tard. Les gens ne l’ont pas pris au sérieux – jusqu’à ce qu’ils le combattent.

« Je l’ai vu affronter Chris Eubank Jr et James DeGale. Il est très motivé et dévoué. Il n’a pas besoin de faire de la boxe mais il a choisi la voie la plus difficile possible dans la vie. Vous serez surpris de voir à quel point il est bon en tant que boxeur. »

L’accusation portée contre Fournier est qu’il est un johnny-come-dernièrement désespéré d’être le centre de l’attention, qui a évité la voie traditionnelle consistant à viser les titres britanniques. Mais il n’a commencé que dans la trentaine – «cela prend trop de temps et j’aurais 45 ans avant de réaliser quoi que ce soit», dit-il.

Il a à peine combattu sur les plateformes grand public non plus. Un combat était sur un undercard Haye mais sept étaient en République dominicaine, loin de tout examen.

«Mes débuts professionnels se sont déroulés dans une prison contre un inconnu», dit-il. « Les gens disent que je me bats contre des bidons, mais regardez la carrière de n’importe qui – vous devez construire. J’étais n ° 10 au monde après huit combats. A quel point suis-je bon?

« Les athlètes professionnels ont tous le même état d’esprit pour atteindre le sommet. Nous sommes tenaces. Je n’ai pas le pedigree de la boxe amateur, je n’ai pas un beau style lisse. Mais j’ai un bon menton et j’ai des poids lourds. puissance comme un poids léger-lourd.

«Dans ce camp, j’ai affronté un très bon professionnel qui m’a frappé avec quatre coups de poing, j’avais la tête comme un flipper et je me suis dit: ‘Cela ne peut pas être bon pour moi. alcool et pas de fête. «

Fournier combattra le musicien Reykon



Fournier se battra samedi contre Reykon, un musicien de Reggaeton, sur la carte de la bataille de YouTuber Jake Paul avec l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren.

Est-ce un futur champion du monde en devenir? Presque certainement pas, mais il ne prétend pas non plus l’être. Âgé de 38 ans, le propriétaire de boîte de nuit qui est régulièrement éclaboussé dans les tabloïds aux côtés de pop stars et de célébrités est en train de changer.

Son premier emploi était âgé de 13 ans dans une maison de curry et il est timide à propos des informations selon lesquelles il est milliardaire – quand on lui demande, il dit: « Je viens de rien. La société vous rabaisse – les gens ne veulent pas vous voir faire bien. les chiffres ne veulent rien dire pour moi. Ce qui est important, c’est que je puisse aller à Miami quand je veux et que je puisse payer les soins de santé de ma mère. «

Forbes a estimé sa valeur nette à plus de 100 millions de livres sterling en 2017, mais il souligne que le secteur de l'hôtellerie n'a guère prospéré au cours des 18 derniers mois et que tout le monde ressent le pincement.

















L'entraînement ouvert de Jake Paul a fourni des techniques d'échauffement inhabituelles!



Son objectif? Il s’est déjà disputé avec Jake Paul cette semaine et a parié publiquement 2 millions de livres sterling qu’il gagnerait s’ils se rencontraient sur le ring. Oscar De La Hoya, qui à 48 ans veut reprendre sa carrière légendaire, est également une cible. Même Fournier se moque de cette idée, mais des choses étranges se sont produites.

Sa vraie raison de se battre à nouveau, cependant, est que le ring de boxe est quelque part où il est jugé uniquement comme l’homme qu’il est. Oubliez l’argent et les boîtes de nuit, ils ne peuvent pas l’aider. Il veut se sentir non protégé par la richesse.

« J’apprécie le razzmatazz mais c’est beaucoup plus profond que ça, pour moi », dit le poids lourd invaincu.

«La boxe me donne autre chose sur quoi me concentrer.

«J’ai toujours eu l’impression d’avoir des travaux inachevés et je veux voir jusqu’où je peux aller.»