Joe Exotic a supplié Kim Kardashian de l’aider à sortir de prison.

L’ancien propriétaire du zoo, qui est devenu une énorme star pendant le verrouillage grâce à la série documentaire Netflix Tiger King, a écrit une lettre à Kim par désespoir.

L’homme de 57 ans – de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage – purge une peine de 22 ans pour avoir comploté pour faire assassiner sa rivale Carole Baskin, ainsi que pour une série d’accusations de cruauté envers les animaux.

Mais Joe, qui insiste sur le fait qu’il est innocent, veut maintenant que Kim l’aide à contacter Donald Trump afin qu’il puisse annuler sa condamnation et le laisser revenir à la vie en tant qu’homme libre.

Laissé hors des options juridiques, Joe s’est tourné vers la star de L’incroyable famille Kardashian pour obtenir de l’aide.







(Image: Netflix US / AFP via Getty Images)



L’avocate en herbe Kim utilise son savoir-faire juridique et son statut de célébrité pour aider à libérer ceux qui, selon elle, ne méritent plus d’être derrière les barreaux.

Et il semble que Joe se considère comme l’une de ces personnes.

«Je sais que vous ne m’avez jamais rencontré et que vous ne le voudrez peut-être jamais, mais je crois que vous tenez les valeurs de notre système de justice chères à votre cœur», a écrit Joe dans une lettre à la mère de quatre enfants.







(Image: AFP via Getty Images)



Il a poursuivi: «Je vous écris cette lettre non pas en tant que Joe Exotic mais en tant que personne Joseph Maldonado-Passage, vous demandant de m’aider s’il vous plaît en prenant juste 10 minutes de votre vie et en appelant le président Trump pour qu’il regarde mon 257 pages pardon, c’est toute la preuve que je suis innocent et lui demander de signer ma grâce pour que je puisse rentrer chez moi [my husband] Dillon [Passage] et mon père.

«J’ai perdu 57 ans de travail, mon zoo, mes animaux, ma mère est morte, mon père est en train de mourir et j’ai été enlevée à mon mari que j’aime beaucoup.

«Tout le monde est tellement occupé à faire des films, à obtenir des interviews, à vendre des trucs et à s’habiller comme moi que tout le monde a oublié que je suis une vraie personne en prison et que je me suis même empêché de raconter ma propre histoire pour quelque chose que je n’ai pas fait.»







(Image: Sunday Mirror / Andy Stenning)







(Image: Joe Exotic / Instagram)



Joe a ensuite demandé à Kim de téléphoner au président, promettant: «Personne ne doit même savoir que vous l’avez fait.»

Cela intervient alors que le fils de M. Trump, Donald Trump Jr, cet été, a suggéré à son père de pardonner à Joe Exotic «juste pour le mème».

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de pardonner à la star de Tiger King, le président Trump a déclaré qu’il «examinerait» l’affaire.

On sait que Kim était très investie dans la série après avoir publié de nombreux tweets sur Joe et Carole.







(Image: kimkardashian / Instagram)



De plus, elle s’est habillée en Carole Baskin pour Halloween, avec son meilleur ami Jonathan Cheban en Joe Exotic.

On ne sait pas encore si Kim a lancé l’appel très important à M. Trump.

Mirror Online a contacté les représentants de Kim pour obtenir des commentaires.

