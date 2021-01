Une éventuelle grâce présidentielle à Joe Exotic a déjà provoqué la consternation parmi les partisans de Donald Trump.

On pense que le président sortant utilise son dernier acte en fonction pour publier une liste de ceux qu’il pardonne de leur peine de prison.

La star de Tiger King, 57 ans, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, purge une peine de 22 ans derrière les barreaux pour son rôle dans un complot de meurtre contre rémunération visant à tuer son ennemi Carole Baskin et à violer les lois sur la faune.

Son équipe est tellement convaincue qu’il va obtenir la grâce de Donald Trump qu’elle a déjà réservé une limousine réservée pour le récupérer de prison avec un coiffeur et maquilleur en attente.

Reportant en direct de la Maison Blanche, un journaliste de CNN a révélé les pensées d’un loyaliste de Trump, qui a qualifié la star de Netflix de « dips ** t ».







(Image: Netflix US / AFP via Getty Images)



Le journaliste n’a pas censuré sa langue lorsqu’il a déclaré aux téléspectateurs: « Il y a un mot selon lequel Joe Exotic, alias le roi des tigres, pourrait obtenir une grâce présidentielle et ennuyé celui-ci, fidèle de Trump et dans ses mots, et je vais les mettre dans une citation comme ce ne sont pas mes paroles, mais les paroles d’un allié de Trump: «Je serai fâché si cela plonge ** t fait effectivement partie de la liste des pardons du président, mais pas mon client».

Les grâces sont souvent accordées à la toute fin du mandat d’un président, mais avec le mandat de Trump qui prend fin demain, il n’y a toujours aucun signe qu’il aura pitié du cas de Joe.

Cependant, cela n’a pas empêché l’équipe de Joe de s’exciter sur ce qui pourrait potentiellement se passer le dernier jour de Trump au pouvoir.









Le fondateur de Tiger Team, Eric Love, qui mène une campagne pour faire sortir Joe de prison, a déclaré à KOCO 5 dans l’Oklahoma qu’il était « absolument convaincu » que la star de Netflix obtiendrait une grâce de Trump.

Il poursuit en expliquant que Joe se sent inquiet pour son image après son passage en prison, alors il y a un coiffeur et un maquilleur pour s’assurer qu’il est à son meilleur s’il sort.

Il a déclaré: «Je suis absolument convaincu que nous allons recevoir la grâce demain.

« Nous avons travaillé très dur dessus …

«Nous avons la coiffure et le maquillage, y compris une garde-robe, croyez-moi, tout ce à quoi vous pouvez penser, nous l’avons, y compris un médecin. Aussi un expert en santé mentale.

«Le plus gros truc de Joe est qu’il a hâte de sortir comme vous pouvez l’imaginer, et il ne veut pas que quiconque le voie jusqu’à ce que ses cheveux soient faits.

« Donc, la personne la plus importante de demain, ce sont les gens de la coiffure, du maquillage et de la garde-robe. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.