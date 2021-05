Joe Exotic de Tiger King révèle qu’il a reçu un diagnostic de cancer de la prostate et demande pardon pour qu’il puisse être libéré de prison

Joe Exotic de TIGER King a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate et que son corps était en train de s’effondrer.

L’homme de 58 ans a demandé à être libéré de prison afin d’obtenir «des soins médicaux appropriés».

Actualités Splash

Joe Exotic a révélé qu’il avait un cancer de la prostate[/caption]

Joe a tweeté vendredi: «John Phillips a reçu mes dossiers médicaux du FMC Fort Worth et mon taux de PSA est revenu très élevé pour le cancer de la prostate.

«La prison a approuvé des tests pour vérifier à quelle étape elle se trouve.

«Mon corps est fatigué, j’ai perdu énormément de poids, les plaies dans la bouche sont hors de contrôle, je vomis plus que je ne mange.»

Il a poursuivi: «Je ne veux la pitié de personne, ce dont j’ai besoin, c’est lorsque John Phillips obtient les preuves sur lesquelles il travaille, j’ai besoin du monde pour l’aider à amener le président Biden, le vice-président Harris et le procureur général à écouter les preuves.

«Et voyez que ce ne sont pas seulement les flics de la ville hors de contrôle avec la corruption, mais son propre ministère de la Justice et faites ce droit et signez ce pardon que Trump a laissé pour que je puisse rentrer chez moi et obtenir des soins médicaux appropriés et une nourriture appropriée.

«Merci pour tout l’amour et le soutien du monde entier.»

Plus à venir…

