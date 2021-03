Joe Exotic et son mari Dillon Passage sont sur le point de divorcer après la séparation du couple.

La star de Tiger King, 58 ans, a épousé Dillon en 2017, des mois après la mort de l’ancien mari de Joe, Travis Maldonado, après un accident impliquant une arme à feu.

En 2019, Joe – nom complet Joseph Allen Maldonado-Passage – a été condamné à 22 ans de prison pour deux comptes de tentative de meurtre contre rémunération de la PDG de Big Cat Rescue, Carole Baskin, ainsi que 17 accusations fédérales de maltraitance animale.

Maintenant sur Instagram vendredi, Dillon a confirmé que la paire s’était séparée.

Parallèlement à un selfie, Dillon a écrit: «En novembre 2017, j’ai rencontré Joe qui était là pour moi pendant une période difficile de ma vie.

« Après seulement 9 petits mois, il a été arrêté et, depuis deux ans et demi, nous sommes séparés. J’ai toujours été à ses côtés et je continuerai de l’aimer et de le soutenir. »







(Image: dillert_lclm / Instagram)



Il note ensuite comment la vie du couple a changé à jamais lors de la sortie de la série documentaire Netflix Tiger King l’année dernière.

Dillon a poursuivi: « Lorsque Tiger King est sorti sur Netflix il y a un an, ma vie a été jetée dans un monde de médias et d’attention du public. Quelque chose qui m’était complètement étranger.

«J’avais l’impression d’avoir un microscope constamment au-dessus de moi, ce qui était et est toujours incroyablement inconfortable. Tout le monde me tirant dans des directions différentes, j’ai trouvé mon manager @jefftduncan qui, malgré les récentes tirs de Joe sur les réseaux sociaux, a toujours agi dans mon meilleur intérêt et m’a aidé à naviguer dans la complexité de la nouvelle situation dans laquelle je me trouvais.

« Je ne me sens pas obligé d’expliquer au monde ce qui se passe dans ma vie personnelle et, bien que Joe utilise les réseaux sociaux pour exprimer tous ses griefs, je ne pense pas que ce soit la façon la plus saine de gérer les affaires privées entre deux personnes. Je suis donc n’a pas l’intention de poster plus sur ce sujet. «







(Image: Internet inconnu)



Dillon a ensuite confirmé l’état de la situation avec lui-même et Joe et comment il espère que la situation évoluera.

Il a noté: «Pour répondre à la question principale que le public veut savoir, oui, Joe et moi demandons le divorce.

« Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais Joe et moi comprenons tous les deux que cette situation n’est juste ni pour nous ni pour l’un ni pour l’autre.

«C’est quelque chose auquel aucun de nous ne s’attendait, mais nous allons le prendre au jour le jour.

«Nous sommes toujours en bons termes et j’espère que cela pourra le rester.

« Je continuerai à avoir Joe dans ma vie et je ferai de mon mieux pour le soutenir pendant qu’il subira d’autres batailles juridiques pour améliorer sa situation. »







(Image: NetFlix)



Dillon a signé en rappelant aux gens de ne pas tirer de conclusions hâtives sur les autres.

«Comme je l’ai dit dans mon dernier billet, faites attention aux hypothèses que vous placez sur les autres», conclut Dillon.

«Tout le monde porte un défi ou un fardeau que vous ne voyez peut-être pas. C’est aussi vrai pour moi que pour vous.

Selon TMZ, l’avocat d’Exotic, Francisco Hernandez, a confirmé que Dillon avait mis fin à leur relation.

La publication rapporte que « Joe avait l’impression que son estomac était sorti de son corps » quand il a appris la nouvelle.







(Image: Gazette de Brentwood)



Cependant, ils ajoutent qu’Exotic envisage maintenant de demander le divorce avant que Dillon lui-même ne le puisse.

TMZ ajoute que Joe a envoyé un e-mail à un ami après l’annonce de la nouvelle et se sent « abandonné et seul et voulait juste signifier quelque chose pour quelqu’un ».

Exotic continue de purger une peine de 22 ans de prison.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.