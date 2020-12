La star de Tiger King, Joe Exotic, est convaincue que Donald Trump va lui pardonner, prétend-on.

La star de Netflix aurait rejeté sa demande de pardon après avoir appris que sa demande avait été reçue par le président américain.

Exotic purge actuellement une peine de 22 ans pour avoir comploté pour tuer sa rivale et compatriote Tiger King star Carole Baskin.

La semaine dernière, Exotic a poursuivi le ministère américain de la Justice pour avoir rejeté sa demande de pardon officielle parce qu’elle affirmait qu’elle n’était pas valide car sa pétition n’avait pas été présentée directement à Trump.

Selon le New York Post, le procès avait déclaré: «De nombreuses personnes se sont manifestées et ont exprimé publiquement leur désaccord avec la condamnation de Joe Exotic et la peine qui a suivi.







(Image: Netflix US / AFP via Getty Images)







(Image: AFP via Getty Images)



«Parmi ceux-ci, il y a des membres de la propre famille du président.

« Donald Trump Junior a plaidé pour que Joe Exotic soit gracié. »

Il avait demandé au juge de forcer le procureur du pardon de la Maison Blanche à soumettre sa demande à Trump pour une décision finale.







(Image: Sunday Mirror / Andy Stenning)



Mais le gardien de zoo en disgrâce, dont le vrai nom est Joseph Maldonado-Passage, a retiré sa plainte après avoir appris que Trump avait reçu sa pétition, rapporte TMZ.

Exotic dit qu’il a maintenant une chance d’obtenir un pardon et qu’il n’a pas besoin de poursuivre en justice.

Trump avait précédemment déclaré qu'il «jetterait un coup d'œil» à la demande d'Exotic.







(Image: Splash News / SplashNews.com)



Mardi, Trump a gracié 15 personnes et commué la peine de cinq autres.

Les présidents américains ont le pouvoir de gracier ceux qui ont commis des crimes ou de réduire (commuer) leurs peines.

Il n’a pas encore pardonné à Exotic.