L’équipe de Joe Exotic est tellement convaincue qu’il va obtenir une grâce de Donald Trump qu’elle a déjà réservé une limousine réservée pour le récupérer de prison avec un coiffeur et maquilleur en attente.

La star de Tiger King, 57 ans, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, purge une peine de 22 ans derrière les barreaux pour son rôle dans un complot de meurtre contre rémunération visant à tuer son ennemi Carole Baskin et à violer les lois sur la faune.

Cependant, il a appelé le président américain Trump à accorder une grâce qui lui permettrait de sortir de prison sans passer le reste de son temps derrière les barreaux.

Les grâces sont souvent accordées à la toute fin du mandat d’un président, mais avec le mandat de Trump qui s’achève demain, rien ne permet de savoir s’il mettra en lumière le cas de Joe.

Ils se sont même assurés qu’il y avait une limousine allongée en attente pour aller chercher Joe à la prison de Fort Worth, au Texas, si la grâce est délivrée.

Le fondateur de Tiger Team, Eric Love, qui mène une campagne pour faire sortir Joe de prison, a déclaré à KOCO 5 dans l’Oklahoma qu’il était « absolument convaincu » que la star de Netflix obtiendrait une grâce de Trump.

Il poursuit en expliquant que Joe se sent inquiet pour son image après son passage en prison, alors il y a un coiffeur et un maquilleur pour s’assurer qu’il est à son meilleur s’il sort,

Il a déclaré: «Je suis absolument convaincu que nous allons recevoir la grâce demain.

«Nous avons la coiffure et le maquillage, y compris une garde-robe, croyez-moi, tout ce à quoi vous pouvez penser, nous l’avons, y compris un médecin. Aussi un expert en santé mentale.

«Le plus gros truc de Joe est qu’il a hâte de sortir comme vous pouvez l’imaginer, et il ne veut pas que quiconque le voie jusqu’à ce que ses cheveux soient faits.

« Donc, la personne la plus importante de demain, ce sont les gens de la coiffure, du maquillage et de la garde-robe. »

Il a déclaré: « Cette fois-ci, demain, nous allons célébrer. Nous avons de bonnes raisons de croire que cela se concrétisera.

«Nous sommes assez confiants que nous avons déjà une limousine garée à environ 800 mètres de la prison.

«La première chose que Joe veut faire, c’est qu’il veut se faire coiffer. Il ne s’est pas fait coiffer depuis deux ans et demi.

« C’est le premier ordre du jour. Ensuite, nous irons probablement chercher des pizzas, du steak, peut-être un McRib. »