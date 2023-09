Joe et Nick Jonas dînent à New York avant le procès de Sophie Turner – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Les frères seront des frères ! Nick Jonas31 ans, a montré son soutien à son frère, Joe Jonas34 ans, lors d’un dîner à New York au milieu du divorce de l’homme de 34 ans avec Sophie Turner, 27, le 20 septembre (voir PHOTOS ICI). Alors qu’ils étaient au Waverly Inn avec des amis, le célèbre duo est apparu dans une conversation profonde alors qu’ils dînaient dehors. Le restaurant se trouve notamment à quelques pâtés de maisons de l’endroit où l’ex-épouse de Joe a dîné avec Taylor Swift33 ans, la veille.

Lors d’une soirée entre hommes, Joe avait l’air pimpant dans un t-shirt graphique blanc et un pantalon de costume marron. Le hitmaker de « Cake By the Ocean » a accessoirisé sa tenue de soirée avec des chaussures habillées noires et blanches, une casquette bleue et un simple collier en or. Pendant ce temps, son jeune frère était beau dans un chemisier blanc boutonné et ce qui semblait être un pantalon en soie bleue. Nick a ajouté une casquette de baseball des Yankees de New York et des baskets Adidas pour compléter le look.

Le dîner entre Nick et Joe a eu lieu juste une nuit avant le procès pour garde de Sophie. Le Game of Thrones une ancienne étudiante a intenté une action en justice contre son ex-mari le 21 septembre pour « le retour immédiat des enfants illégalement retirés ou retenus à tort », comme le rapporte Page six. Le joueur de 27 ans et Joe partagent deux enfants, dont Willa (né en 2020) et leur deuxième enfant né en 2022.

Dans les documents obtenus par le tabloïd, la fière mère affirmait que la « détention injustifiée » de leurs enfants avait commencé le 20 septembre. Sophie alléguait également dans le dossier qu’elle et son futur ex avaient convenu de déménager en Angleterre et d’y vivre. leur « maison pour toujours » des mois avant leur séparation. Elle a également affirmé qu’elle et Joe avaient envisagé de nouvelles écoles pour leur fille de trois ans avant leur séparation.

Joe a répondu au procès et a fait une déclaration à HollywoodVie via son représentant le 21 septembre. Le représentant a déclaré que le musicien n’avait pas « enlevé » leurs enfants, malgré les affirmations de son ex. « Il s’agit d’un malheureux désaccord juridique au sujet d’un mariage qui se termine malheureusement. Lorsque des termes tels que « enlèvement » sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système juridique », commence le communiqué.

«Joe a déjà désavoué toutes les déclarations prétendument faites en son nom qui étaient désobligeantes à l’égard de Sophie. Elles ont été faites sans son approbation et ne correspondent pas à ses opinions », poursuit la note. « Son souhait est que Sophie reconsidère sa dure position juridique et avance de manière plus constructive et privée. Sa seule préoccupation est le bien-être de ses enfants. Sophie et Joe se sont mariés en 2019, environ un an avant la naissance de leur premier enfant.