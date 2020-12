Le président élu Joe Biden et son épouse, le Dr Jill Biden, recevront la première dose du vaccin Pfizer COVID-19 lundi dans le Delaware, a annoncé vendredi la transition Biden-Harris.

Les Bidens se rendront dans un établissement médical local pour se faire vacciner, où ils remercieront également les travailleurs de la santé, a déclaré Jen Psaki, la nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, aux journalistes qui ne dévoilent pas encore le lieu.

« Mais évidemment, nous voulons nous assurer que nous ne créons pas le chaos autour de l’endroit où il le fera, mais il le fera en public, ce qui est important pour nous comme il l’a déclaré à plusieurs reprises, pour envoyer un message clair au public que c’est sûr », a déclaré Psaki.

Elle a également déclaré que la vice-présidente élue Kamala Harris et son mari Doug Emhoff se feront vacciner la semaine suivante, alors que les conseillers en santé ont exhorté Biden et Harris à échelonner leurs doses.

Psaki ne voudrait pas expliquer pourquoi les experts ont donné ce conseil à Biden et Harris, bien que ce soit vraisemblablement au cas où l’un d’eux aurait une réaction allergique.

Les Bidens suivront la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui ont été vaccinés contre le coronavirus vendredi à Capitol Hill.

Les hauts dirigeants de la Chambre et du Sénat américains recevront le vaccin contre le coronavirus, le médecin traitant du Congrès informant les membres qu’ils sont tous éligibles pour les vaccins conformément aux directives de « continuité du gouvernement ».

Le président élu Joe Biden (à gauche) et son épouse, le Dr Jill Biden (à droite) seront vaccinés contre le coronavirus lundi dans le Delaware, a annoncé vendredi l’équipe de transition Biden-Harris

Ils suivront la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui a reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer vendredi à Capitol Hill

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, sera également vacciné contre le coronavirus dans les prochains jours, conformément aux directives de « continuité du gouvernement »

Le vice-président Mike Pence est devenu le plus haut responsable du gouvernement à obtenir le vaccin contre le coronavirus, recevant la première dose vendredi matin à Washington, DC

Pelosi, D-Californie, est le troisième dans la ligne de succession à la présidence, après le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence. McConnell, R-Ky., N’est pas dans la lignée de la succession, mais en tant que chef de la majorité, il est en charge de la direction du Sénat.

Dans un communiqué jeudi, Pelosi a déclaré: « Nous devons tous continuer à adopter les tests, le traçage, le traitement, le port de masques et la distanciation sociale lors de la distribution du vaccin. Il est impératif que nous veillions à ce que le vaccin soit gratuit et livré de manière juste et équitable au plus grand nombre d’Américains dès que possible et que nous accélérions sa fabrication, notamment en invoquant la loi sur la production de défense.

McConnell a déclaré qu’en tant que survivant de la polio, il était particulièrement conscient de la «promesse extraordinaire de l’espoir» que les vaccins offrent.

Il a dit qu’il continuerait à porter un masque et à suivre d’autres directives de santé.

Le Dr Brian Monahan, le médecin du Capitole, a envoyé une lettre aux législateurs les exhortant à prendre rendez-vous avec son bureau pour se faire vacciner.

« Une fois que nous aurons terminé la vaccination des membres, nous suivrons un processus pour identifier les membres du personnel essentiels à la continuité », a déclaré Monahan, ajoutant que son bureau continuerait avec les rendez-vous « jusqu’à ce que le petit stock de vaccins soit épuisé ».

Monahan a administré le tir de Pelosi.

Pence est devenu le plus haut responsable américain à se faire vacciner, ce qui a été fait vendredi matin dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower aux côtés de son épouse Karen et du chirurgien général Jerome Adams.

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs au COVID-19 en octobre et ne sont donc pas censés se faire vacciner immédiatement.

Trump a également repoussé les informations selon lesquelles le personnel de la Maison Blanche serait en mesure d’obtenir certaines des premières doses de vaccin aux États-Unis, car les travailleurs médicaux de première ligne, puis les personnes âgées, sont les principales priorités.

«Les personnes travaillant à la Maison Blanche devraient recevoir le vaccin un peu plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire. J’ai demandé que cet ajustement soit fait. Je ne suis pas censé prendre le vaccin, mais j’ai hâte de le faire au moment opportun. Je vous remercie!’ Trump a tweeté dimanche soir.