Joe et Jill Biden rencontreront la reine au château de Windsor le 13 juin

La reine rencontrera Joe Biden lors de sa visite au Royaume-Uni pour le sommet du G7 plus tard ce mois-ci, a confirmé le palais de Buckingham.

La présidente et première dame des États-Unis, Jill Biden, se rendra au château de Windsor le dimanche 13 juin.

M. Biden doit assister au rassemblement du G7 à Cornwall, qui se tiendra à Carbis Bay du 11 au 13 juin.

La reine a rencontré le prédécesseur de M. Biden, Donald Trump, lors de sa visite d’État au Royaume-Uni en juin 2019, dans les derniers jours du mandat de Theresa May.

Ayant pris ses fonctions au bureau ovale pendant la pandémie de coronavirus, M. Biden a eu peu d’occasions de voyager en dehors des États-Unis, ce qui signifie que le rassemblement du G7 sera son premier engagement à l’étranger en personne.

