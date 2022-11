Joe et Jill Biden rejoignent leur petite-fille pour distribuer des bonbons pour Halloween – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Président Joe Biden79 ans et première dame Jill Biden71 ans, s’est mis dans l’esprit d’Halloween avec sa petite-fille Noémie lundi soir, lorsqu’ils ont distribué des bonbons à des enfants déguisés devant la Maison Blanche. Les tricheurs étaient des enfants de pompiers locaux, d’infirmières, de policiers et de membres de la Garde nationale et semblaient ravis de recevoir des bonbons des politiciens. Il a plu pendant la visite, mais cela ne les a pas tous empêchés de profiter des festivités des vacances effrayantes.

Joe ne semblait pas être en costume pendant le moment mémorable alors que Jill montrait un costume de papillon qui comprenait des ailes turquoises. Elle a également ajouté une perruque blonde avec des mèches violettes et portait une tenue vert chasseur composée d’un haut boutonné à manches longues, d’un pantalon et de bottes à talons. Naomi était également habillée en papillon avec des ailes roses et bleues et a ajouté une perruque rose et une tenue entièrement noire à son look.

La Maison Blanche ressemblait à un rêve d’Halloween lors de l’apparition de la première famille américaine. Il était décoré de plusieurs citrouilles, d’arbres d’automne et de structures en carton conçues pour ressembler à des maisons avec des fenêtres éclairées. À un moment donné, Joe a été vu en train de prendre des selfies avec certaines des familles qui lui rendaient visite alors qu’il se tenait au chaud dans un manteau bleu foncé, un pantalon noir et une casquette de baseball.

Certains des costumes que portaient les enfants comprenaient le Halloween le tueur principal de la franchise, Michael Myers, un astronaute, un pompier, un cow-boy, un chef, et plus encore. Joe a été aperçu en train de réagir à chaque costume d’une manière différente, notamment en ayant peur des costumes effrayants, et il a même semblé saluer l’enfant habillé en astronaute. Il a également pris pour Twitter partager une photo du trick-or-treating avec la légende “Happy Halloween!”

L’apparition de Joe, Jill et Naomi à Halloween est la première fois qu’ils célèbrent les vacances de cette manière. Depuis que Joe était en Europe à Halloween l’année dernière, il n’a pas eu l’occasion de saluer les Américains pour la soirée amusante. En plus de la première famille, des friandises auraient été distribuées par des représentants du ministère de l’Éducation, du ministère des Transports, de la NASA, des services secrets des États-Unis, du Peace Corps, des pompiers de la Maison Blanche et du personnel de la Maison Blanche, entre autres.