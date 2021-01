Joe et Jill Biden ont prouvé qu’ils pouvaient parler de n’importe où avec leur dernière interview de 2020 sur « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve with Ryan Seacrest ».

Cela inclut désormais de parler avec leur image diffusée à partir d’un géant de Times Square Jumbotron, de répondre aux questions d’un Ryan Seacrest portant une veste d’hiver perché à l’extrémité opposée de la place surréaliste déserte.

Alors qu’Andy Cohen et Anderson Cooper rejetaient des coups de tequila sur l’émission de CNN à Times Square, Seacrest a présenté: «C’est une première, nous rejoignons en ce moment le président élu Joe Biden et le Dr Jill Biden.

On ne savait pas quelle partie Seacrest entendait par «premier», mais le futur leader du monde libre qui posait des questions sur un Times Square vide était certainement nouveau et étrange.

Mais c’est (la fin de) 2020. Donc, après des salutations maladroites et des félicitations trébuchantes, les Bidens ont cuisiné et l’ont fait fonctionner.

Ryan Seacrest:Sur les protocoles de sécurité du « Nouvel An Rockin ‘Eve’ ‘, interview de Biden

Seacrest avait déjà déclaré à USA TODAY que l’interview permettrait à Joe Biden d’honorer les travailleurs de la santé et de première ligne du pays pendant la pandémie mortelle. Les rares personnes autorisées à se rassembler dans cette destination emblématique de New York étaient une collection de premiers intervenants, de travailleurs médicaux et de leurs familles.

Biden a suivi avec des phrases émouvantes comme « la bravoure réside dans chaque cœur et un jour elle sera invoquée. »

« Les gens que nous honorons ce soir ont été convoqués et ils se sont mobilisés et ils ont été courageux. Ils ont tellement fait. Ils ont risqué leur vie. Nous leur devons », a déclaré Biden. « Ils ont rassemblé le pays. C’est un gros problème. »

Jill Biden, pas fan d’aiguilles, a discuté de la réception du vaccin COVID-19.

« Tu dois le prendre. Et ça ne fait pas mal. Je te le promets, » dit-elle.

« Elle déteste les aiguilles, alors ça veut dire quelque chose », l’interrompit son mari.

« Cela ne fait pas mal et je n’ai eu aucun effet secondaire », a ajouté Jill Biden. « Tout le monde doit le prendre pour que nous puissions tous être en sécurité. »

Joe Biden a ensuite assommé une question de softball sur l’avenir d’un pays confronté à une pandémie incontrôlable parmi d’autres crises. Il a trotté les bases dans l’interview diffusée quelques minutes avant que le ballon ne tombe sur Times Square pour accueillir 2021.

« Je suis plus optimiste quant aux chances de l’Amérique que je ne l’ai jamais été. Et je suis dans ce domaine depuis un moment », a déclaré Biden. « Il n’y a jamais eu une seule chose que l’Amérique ait été incapable de surmonter, aussi drastique que cela ait été, quand nous avons tous travaillé ensemble. Et je suis absolument convaincu que nous allons revenir encore plus forts qu’avant. «

Jill Biden a mis fin à l’interview en tentant de déclencher un popper de fête. Naturellement, cela ne faisait aucun bruit, provoquant le rire du couple amusé.

« Ils ne fonctionnent jamais correctement », a déclaré Seacrest. « Voici pour avoir de la chance dans la nouvelle année. »