Le président élu Joe Biden et sa femme, le Dr Jill Biden, ont publié un message le jour de Noël aux Américains, le qualifiant d ‘« année très difficile’ ‘et détaillant un certain nombre de misères du COVID-19.

« Beaucoup de nos compatriotes américains ont du mal à trouver du travail, à mettre littéralement de la nourriture sur la table, à payer leur loyer ou leur hypothèque », a déclaré le président élu. «De nombreuses familles font face à leur premier Noël après avoir perdu un être cher. Et Joe et moi connaissons ce chagrin », a ajouté la première dame.

Leur sombre message contrastait avec la vidéo diffusée par le président Donald Trump et la première dame Melania Trump la veille de Noël qui a brossé un tableau plus ensoleillé grâce au vaccin contre le coronavirus.

Le président élu Joe Biden (à gauche) et son épouse, le Dr Jill Biden (à droite), ont publié vendredi une vidéo de Noël, qualifiant 2020 de « année très difficile » et détaillant un certain nombre de misères du COVID-19

Le message des Bidens est venu un jour après que le président Donald Trump (à gauche) et la première dame Melania Trump (à droite) ont diffusé une vidéo applaudissant les nouvelles du vaccin COVID-19

«Nous délivrons des millions de doses d’un vaccin sûr et efficace qui mettra bientôt fin à cette terrible pandémie et sauvera des millions et des millions de vies. Nous sommes reconnaissants à tous les scientifiques, chercheurs, ouvriers du secteur manufacturier et membres du service qui ont travaillé sans relâche pour rendre cette percée possible », a déclaré le président.

«C’est vraiment un miracle de Noël», a-t-il ajouté.

Le nouveau président passe Noël chez lui à Wilmington, dans le Delaware, tandis que Trump s’est rendu à Mar-a-Lago, sa station balnéaire de Palm Beach, en Floride.

Dans les jours précédant les vacances, Biden avait supplié les Américains de ne pas voyager.

Le président élu n’a même pas traversé l’État du Delaware – comme il l’a fait à Thanksgiving – pour passer les vacances dans sa maison de Rehoboth Beach.

L’équipe de transition Biden-Harris a diffusé une vidéo plus effrontée la veille de Noël avec les premiers chiens entrants Champ (à gauche) et Major (à droite) Biden

« Pour les Bidens, nous avons généralement 20 à 25 personnes pour le dîner de Noël, mais pas cette année », a déclaré Joe Biden dans le message de Noël de vendredi. «Notre famille va nous manquer, mais c’est ce que nous devons faire pour assurer la sécurité de notre famille.

«Nous espérons que vous envisagerez d’éliminer également les voyages et la taille des réunions de famille cette année», a ajouté le président élu.

Jill Biden a souligné: «Nous célébrons séparément, mais pas seuls.

« Même si nos célébrations sont tamisées, nous savons que ce ne sera pas éternel et que des jours plus clairs arrivent bientôt », a-t-elle également proposé.

La transition Biden avait publié une vidéo de vacances plus effrontée la veille de Noël, mettant en vedette les deux premiers chiens entrants – Champ et Major Biden.

Sur place, un Champ plus discret est assis sous le sapin de Noël, tandis qu’un Major sauvage court autour de la maison avec des jouets.

«Peu importe comment vous célébrez, Joyeux Noël», disait un message des chiens.