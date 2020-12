Le président élu américain présumé, Joe Biden, a déconcerté Internet après avoir révélé l’histoire de sa récente fracture du pied. Le futur commandant en chef a apparemment trébuché et est tombé en tirant la queue de son chien après une douche.

La campagne de Biden a annoncé la semaine dernière qu’il devrait porter une botte de marche, expliquant qu’il s’était fracturé le pied en jouant avec l’un de ses chiens. Dans une interview accordée à CNN jeudi, l’homme d’État de 78 ans a révélé les détails particuliers de l’incident.

«Ce qui s’est passé, c’est que je suis sorti de la douche et… [a] petit chiot a laissé tomber une balle devant moi, « Biden a déclaré, ajoutant que le chien voulait apparemment que Biden « Attrape le ballon. »

« Et j’ai attrapé le ballon comme ça et il a couru, » Biden continua. L’ancien vice-président a ensuite déclaré qu’il avait couru après le chien en plaisantant et lui avait attrapé la queue, ce qui l’avait fait glisser sur un tapis.

«Et j’ai trébuché sur le tapis sur lequel il a glissé. Cest ce qui est arrivé, » Biden a conclu. « Oh mec, pas une histoire très excitante. »

qui avait "Joe Biden nu poursuivant un chien dans la salle de bain" sur leur carte BINGO? https://t.co/Ux149rjn0D – Greg Pollowitz (@GPollowitz) 4 décembre 2020

Au contraire, le « bizarre » La chaîne d’événements a capturé l’imagination de nombreux internautes, alors que les commentateurs partageaient leur perplexité face à l’histoire surprenante.

Beaucoup ne savaient pas pourquoi Biden risquerait de blesser l’animal en lui tirant la queue, tandis que la manière typiquement folklorique de Biden de relayer l’histoire en a conduit quelques-uns à supposer qu’il se douchait réellement avec son animal de compagnie.

Beaucoup ont également ri du comportement apparemment enfantin de Biden. «En tant que propriétaire non-chien, est-il habituel de courir après votre chien fraîchement sorti de la douche pour tenter de lui attraper la queue? Ou Joe Biden est-il essentiellement mon enfant de quatre ans après un bain à la poursuite d’un chien? Le commentateur conservateur Ben Shapiro a sarcastiquement tweeté.

En tant que propriétaire non-chien, est-il habituel de courir après votre chien fraîchement sorti de la douche pour tenter de lui attraper la queue? Ou Joe Biden est-il essentiellement mon enfant de quatre ans après un bain à la poursuite d’un chien? https://t.co/7IIHPV01IW – Ben Shapiro (@benshapiro) 4 décembre 2020

Même quand mes enfants étaient tout-petits, ils savaient qu’il ne fallait pas tirer sur la queue des chiens. Essayait-il de tirer le chien sous la douche? Creepy Joe frappe à nouveau? Priez pour le chiot! https://t.co/XY8QG1Zk7D – Robby Starbuck (@robbystarbuck) 4 décembre 2020

Titre du jour: Joe Biden nu poursuit le chien dans la salle de bain. – Ian Miles Cheong (@stillgray) 4 décembre 2020

Il n’y a personne de plus bizarre que Joe Biden. https://t.co/Tp39axY5cm – Benny (@bennyjohnson) 4 décembre 2020

Pour certains utilisateurs de Twitter, l’histoire était tout simplement hilarante et ils ont exprimé leurs pensées avec des gifs. « Erreur involontaire » a plaisanté une personne, laissant entendre que Biden avait confondu la queue de son chien avec une poignée de porte.

Prendre une douche avec votre chien peut être dangereux pour votre santé. C’est pourquoi il existe des bains pour chiens. Godspeed. pic.twitter.com/zxELr3yCQr – William Liles (@thewritingactor) 4 décembre 2020

Son chien quand Biden commence à le chasser nu de la douche pic.twitter.com/IVEG0NN8fg – Ramenez le révérend Hugh Freeze à la maison (@ VOLFAN0531) 4 décembre 2020

Allez mec! 🤪pic.twitter.com/pk8GuQ9nHn – Président élu Angel ❌ (@AngelOfficial) 4 décembre 2020

Les Bidens ont deux chiens, Major et Champ, qui ressemblent tous deux à de grosses bêtes câlines qui pourraient facilement causer des blessures involontaires. On ne sait pas qui est le coupable, mais depuis que Biden a parlé du «Chiot» il parlait vraisemblablement de Major, un sauvetage de deux ans de la Delaware Humane Association.