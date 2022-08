Joe E. Tata, acteur de “Beverly Hills, 90210”, est mort à 85 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Joe E. Tata, l’acteur le plus connu pour avoir joué Nat, propriétaire du Peach Pit dans “Beverly Hills, 90210”, est décédé. Il avait 85 ans.

Le décès de la star a été confirmé mercredi par sa co-vedette de “90210”, Ian Ziering.

“Au cours des derniers mois, nous avons perdu Jessica Klein, l’une des scénaristes et productrices les plus prolifiques de 90210, Denise Douse qui jouait Mme Teasley, et maintenant je suis très triste de dire que Joe E Tata est décédé”, a écrit Ziering. “Joey était vraiment un OG, je me souviens l’avoir vu sur les dossiers de Rockford avec James Garner des années avant que nous travaillions ensemble sur 90210.

“Il était souvent l’un des méchants d’arrière-plan de la série Batman originale”, a expliqué l’acteur. “L’une des personnes les plus heureuses avec qui j’ai jamais travaillé, il était aussi généreux avec sa sagesse qu’il l’était avec sa gentillesse. Bien que le noyau de pêche était un ensemble 90210, il ressemblait souvent à la toile de fond du spectacle Joe E Tata.

L’ACTRICE KRISTY SWANSON DE ‘BUFFY CONTRE LES VAMPIRES’ SUR LE TRAVAIL AVEC ‘90210’ STAR LUKE PERRY: ‘JE PENSE À LUI’

“Les histoires d’autrefois qu’il partageait, des expériences incroyables dans l’industrie du divertissement dont il faisait partie nous garderaient tous captivés”, a-t-il poursuivi. “Il a peut-être été à l’arrière-plan de nombreuses scènes, mais il était une force de premier plan, en particulier pour nous les gars, sur la façon d’apprécier le cadeau qu’était 90210. Mon sourire s’estompe aujourd’hui, mais se prélasser dans de bons souvenirs le fait passer de mes yeux à mon cœur où il sera toujours. Mes sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis, et à tous ceux qui lui étaient chers aussi. Repose en paix Joey.

Un porte-parole de Tata n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Selon un compte GoFundMe créé par la fille de Tata, Kelly, l’acteur a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2017.

Kelly a affirmé qu’elle était la soignante de son père jusqu’à ce qu’il “signe involontairement des documents qui l’ont placé sous tutelle. Il soutient qu’il a accepté cette tutelle sous la contrainte”. Kelly a noté qu’elle avait été admise à l’hôpital “au milieu de mes propres problèmes de santé”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Tata est née le 13 septembre 1936 dans le Bronx. Il a mené une carrière télévisuelle florissante dans les années 70 et 80, grâce à des rôles dans les drames policiers “Mannix”, “Adam-12”, “Le FBI” et “Les rues de San Francisco”. Il est également apparu dans “General Hospital”, “The Outer Limits” et “Mister Roberts”, entre autres. Cependant, Tata est devenu surtout connu en tant que propriétaire du Peach Pit sur “Beverly Hills, 90210”, sur lequel il est apparu pendant 10 saisons.

Le dernier rôle de Tata était dans “Mystery Girls” en 2014, où il jouait le principal Frost. Kelly a dit que c’est à ce moment-là que sa santé “a empiré”.

‘90210’ STAR IAN ZIERING RÉFLÉCHIT SUR LE SPECTACLE ICONIQUE 30 ANS PLUS TARD: ‘C’EST LE CADEAU QUI CONTINUE DE DONNER’

“Nat était une figure paternelle aimante pour les enfants de West Beverly High”, a-t-elle écrit. “Dans la vraie vie, mon père, Joey, est honnête, gentil et un père vraiment incroyable.”