Joe Diamond surprend le public dans ’13th Hour’ – Shaw Local

Une chose que vous pouvez dire à propos de Joe Diamond dès le départ, c’est qu’il est extrêmement sympathique et qu’il a un grand sens de l’humour. C’est aussi un conteur impressionnant, mais en quelques minutes, vous réaliserez à quel point il est vraiment magique.

Diamond a été appelé de plusieurs manières : mystique, médium, magicien, illusionniste et médium (je ne vous raconterai pas la blague qu’il raconte toujours à propos de ce titre). Mais Diamond préfère “artiste” ou même “America’s Greatest Mind Reader”, un titre qui lui a été décerné par l’International Psychic Association. Il a également l’honneur du maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, de proclamer le 16 novembre 2021 Joe Diamond Day. Ce prix est fièrement affiché dans le hall du Dole Mansion à Crystal Lake, où se trouve son studio.

Diamond n’a pas joué “The 13th Hour” depuis avant le verrouillage du COVID.

“Il a été intéressant d’y revenir après quelques années, d’autant plus que tout le thème de l’émission est le temps, et puis ces dernières années, notre relation au temps a changé”, a déclaré Diamond. « Dans un monde post-confinement, le temps s’écoule différemment ; et 2020 semble simultanément comme il y a une vie et comme si c’était hier.

Et j’admettrai que chaque fois que je reviendrai à son émission, certain que je le surprendrai sur quelque chose ou que je verrai comment une illusion ou un tour est fait (et je peux retracer ma présence jusqu’en 2016), Diamond continue d’étonner et de perplexe moi et chaque membre du public, aussi sceptique soit-il. Les auteurs, WGN et l’émission “Today” l’ont tous félicité. Ce qui est tout à fait admirable et qu’il faut retenir, c’est que Diamond est toujours seul sur scène et règne en grand improvisateur.

Diamond n’est pas limité au Studio 215 à The Dole. Il a des concerts assez réguliers au Maxwell Mansion dans le lac Léman, au McHenry Outdoor Theatre, au Red Oak Restaurant et à des stations de radio à travers le pays, avec un spectacle très attendu sur la scène principale le samedi 25 février à l’Opéra de Woodstock. Loger.

Diamond a été vu partout dans le monde dans des productions diffusées en direct de l’Inde au Royaume-Uni; il est connu de façon mémorable pour sa promenade Pontiac GTO les yeux bandés autour de Woodstock Square et pour avoir résolu le labyrinthe de maïs de Richardson Adventure Farm.

Dans “The 13th Hour”, Diamond exécute une myriade de tours avec seulement 13 personnes dans le public. Vous ne pourriez pas être plus intime ou être plus en mesure de voir s’il y a des fils (il n’y en a pas), des caméras (aucune) ou un assistant (non) qui lui donne des informations. Mes deux segments préférés de l’émission impliquent des livres et des clés, mais il y a du plaisir avec des cartes, de l’argent, des montres et des photographies vintage.

Après avoir préfacé le segment de livre par : “Où pouvez-vous connaître les pensées d’une autre personne sans les connaître à un autre moment et à un autre endroit ?” – il explique que lire un livre est ce qui se rapproche le plus de la télépathie et du voyage dans le temps car : « Vous lisiez les pensées de l’auteur sans les avoir rencontrées, sans que l’auteur prononce les mots, et ces mots et pensées ont été conçus à un moment et à un endroit différents .”

Diamond propose une sélection de livres (parmi des tomes de Stephen King et même un gros Harry Potter ou deux) à un membre du public qui choisit un livre, et sous la direction de Diamond, trouve une page, choisit un mot et l’écrit sans parler ou partager la parole. Il est impossible que Diamond puisse mémoriser tout le contenu ou toutes les pages de tous les livres qu’on lui propose. Pourtant, incroyablement en quelques minutes, Diamond a écrit ce mot correctement, le dos tourné, les yeux fermés de l’autre côté de la pièce; les commentaires de : « C’est fou » à « Vous vous moquez de moi » sont exprimés à haute voix.

Quant au segment des clés, Diamond invite tous à prendre une clé sur une table ronde au centre de la salle. La clé est attachée et nouée à un ruban de soie, et il est sur le point de démontrer la réponse idéomotrice. Tenant nos clés parfaitement immobiles devant nous avec les doigts sous les nœuds, ces clés commencent à se balancer – en cercles, d’un côté à l’autre, d’avant en arrière – chacun bouge différemment. Diamond demande à un membre du public de venir tenir la clé dans sa paume, de fermer les yeux et de se concentrer; elle rentra chez elle fascinée et enchantée par le souvenir d’une clé très tordue que personne dans l’auditoire n’a pu remettre dans sa forme d’origine.

Il y a tellement plus à être intrigué et mystifié grâce à cet artiste accompli dans son spectacle bien rythmé et interactif. Mais attention, malgré diverses dates en 2023, les billets pour “La 13e Heure” disparaissent rapidement.

• Regina Belt-Daniels aime la magie de l’illusion, nécessaire pour quelqu’un impliqué dans tous les aspects du théâtre depuis le CP.

SI VOUS ALLEZ

QUELLE: Joe Diamond présente “La 13e heure”

OÙ: Studio 215, The Dole Mansion, 401 Country Club Road, Crystal Lake

LORSQUE: Diverses dates

COÛT: 35 $

RENSEIGNEMENTS: www.joediamondlive.com/dole