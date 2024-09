Joe Cole, le réalisateur de Peaky Blinders, révèle des informations sur le spectre neurotypique

Joe Cole discute du spectre neurotypique.

Joe Cole, connu pour son rôle de John Shelby dans Peaky Blinders, Il a parlé de son parcours dans une interview vendredi, révélant qu’il se situe « quelque part » sur le spectre neurotypique.

L’acteur, qui a incarné le frère cadet de Tommy Shelby de 2013 à 2017, a partagé ses difficultés personnelles en matière de concentration et de travail scolaire, qui contrastaient fortement avec sa passion pour le théâtre et le théâtre.

Sortie Peaky Blinders avant ses deux dernières saisons, au moment même où l’émission a connu une forte augmentation de son audience, Joe s’est concentré sur les rôles principaux et a remporté le British Independent Film Award du meilleur acteur en 2018.

En réfléchissant à son parcours vers le métier d’acteur, Joe a confié au Times : « J’ai eu du mal à me concentrer sur mes études et sur le travail nécessaire pour entrer à l’université. Mais les études d’art dramatique et de théâtre ont allumé un feu dans mon ventre, me poussant à poursuivre ma passion. »

Joe a fait des apparitions notables dans The Bill, Holby City et la série culte Skins.

Il a rendu un hommage sincère à sa regrettée co-star de Peaky Blinders, Helen McCrory, décédée d’un cancer du sein en 2021 à l’âge de 52 ans.

Helen, célèbre pour son rôle de la redoutable tante Polly, a laissé une profonde impression sur son entourage, y compris sur Joe.

En réfléchissant à la présence extraordinaire d’Helen, Joe a déclaré : « Les personnes qui brillent le plus dans ce monde sont peut-être celles qui sont parties trop tôt. C’est déchirant. »

Il a décrit Helen comme une personne qui gardait tout le monde sur ses gardes, de la meilleure façon possible.

« Elle a été incroyable avec mon petit frère, Finn, qui a eu son premier rôle d’acteur dans Peaky Blinders. Ils étaient très proches, et elle a laissé une véritable empreinte sur le monde.