Joe Burrow trolle le scénario du titre Bills-Chiefs AFC: “Mieux vaut envoyer ces remboursements”

De nombreux fans avaient un intérêt financier dans un match de championnat Bills-Chiefs AFC – et pas seulement des parieurs. La NFL avait déjà vendu des billets pour le match, qui aurait eu lieu sur le site neutre du stade Mercedes-Benz à Atlanta en raison des règles de classement ajustées de la NFL après la suspension du match Bills-Bengals de la semaine 17 en raison de la blessure de Damar Hamlin.

Mais les Bengals ont rendu cela pour rien lors de leur match de division contre les Bills, gagnant 27-10 dans une performance dominante à Buffalo.

Joe Burrow avait un message pour les sceptiques – et la ligue.

Ce message s’est rapidement propagé aux coéquipiers de Burrow – et au compte Twitter officiel des Bengals.

Au lieu d’un concours sans précédent sur site neutre, les Bengals reviendront à Kansas City avec un voyage au Super Bowl en jeu pour la deuxième année consécutive. Cincinnati a réussi un retour époustouflant pour contrarier les Chiefs en prolongation l’an dernier. Après une autre victoire contre Kansas City la saison régulière dernière, Joe Burrow a maintenant une fiche de 3-0 contre Patrick Mahomes et les Chiefs dans sa carrière.

Et Mahomes semble bien conscient de ce fait.

Le vainqueur des Bengals-Chiefs se rendra en Arizona pour représenter l’AFC au Super Bowl le 12 février uniquement sur FOX et l’application FOX Sports.

