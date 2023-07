Joe Burrow sur le dernier discours trash des Bengals-Chiefs: « Nous les verrons en décembre »

La rivalité entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati est passée du gril aux médias sociaux au cours de la dernière année.

Mais le QB des Bengals, Joe Burrow, sait qu’il y a au moins un moyen de mettre un terme à toutes les discussions poubelles entre les deux équipes.

« La meilleure chose à ce sujet est que tout est réglé sur le terrain », a déclaré Burrow a déclaré dans une récente interview avec Complex Sports. « Nous les verrons donc en décembre. »

Le commentaire de Burrow est venu en réponse à une question sur les derniers allers-retours entre les deux équipes. En juin, les éloges du Burrow envers Patrick Mahomes ont en fait conduit au drame, après avoir qualifié le quart-arrière des Chiefs de meilleur joueur de la ligue.

Le receveur large des Bengals Ja’Marr Chase n’était pas d’accord avec le commentaire de Burrow, affirmant que « tout le monde sait » que Burrow est le meilleur joueur de la ligue.

« Pat qui ? Chase a déclaré lorsqu’un journaliste lui a dit que Burrow avait déclaré que Mahomes était le meilleur joueur de la ligue.

Cela s’est produit juste avant la cérémonie de l’anneau du Super Bowl des Chiefs, qui a donné à Mahomes une chance de répondre à la plaisanterie de Chase avec une étincelle.

« C’est qui », a tweeté Mahomes avec une image de lui portant ses deux bagues du Super Bowl.

L’ailier serré de la star des Chiefs, Travis Kelce, s’est également opposé au commentaire de Chase en juin, affirmant sur son podcast qu’il était « un peu audacieux ».

« C’est ce que c’est, chien, » Kelce dit sur le podcast « New Heights ». « Qui n’aime pas les bonnes plaisanteries dans les vestiaires, mec? Bravo à Ja’Marr Chase pour l’avoir retenu pour son QB, mais ne manquez jamais de respect à Pat Mahomes maintenant. Si vous voulez parler de votre s—, parlez votre s—, proxénète. Juste mieux sauvegarder. «

Le commentaire de Burrow a semblé mettre fin à ce qui n’était que la dernière série de discussions entre les deux rivaux de l’AFC. Le tour de parole le plus notable a précédé le match de championnat de l’AFC de la saison dernière, lorsque plusieurs joueurs des Bengals ont appelé Arrowhead Stadium « Burrowhead » en raison du succès du quart-arrière contre les Chiefs à ce moment-là.

Cependant, Kansas City a pris le dessus sur Cincinnati, gagnant par trois pour remporter sa première victoire en quatre essais contre Burrow et vengeant sa défaite lors du match de championnat de l’AFC un an auparavant.

Comme Burrow l’a mentionné, les deux équipes se rencontreront à nouveau en décembre lors de l’avant-dernière semaine de la saison régulière à Kansas City. Il y a de fortes chances que ce match détermine le classement des séries éliminatoires et qui pourrait accueillir le match de championnat de l’AFC cette saison à venir s’il y a un match en caoutchouc entre les deux équipes.

Les Bengals sont-ils la plus grande menace pour le règne des Chiefs au sommet de l’AFC ?

Alors que les Bengals ont surtout pris le dessus sur les Chiefs au cours des deux dernières saisons, Kansas City a ce que Cincinnati veut : le Super Bowl sonne. Mais Burrow ne pense pas que son équipe soit trop loin d’atteindre cet objectif.

« Rien de trop différent – ​​continuez à faire exactement ce que nous faisons », a déclaré Burrow à Complex Sports lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait que son équipe devait faire pour surmonter la difficulté. « Je pense que nous avons mis en place un excellent plan ces deux dernières années, maintenant nous devons juste le terminer.

« Nous avons essentiellement la même équipe avec, vous savez, quelques pièces perdues, mais nous avons également ajouté quelques pièces qui, je pense, nous aideront. Donc, continuez simplement à moudre tous les jours et à vous améliorer de plus en plus. »

