Joe Burrow met à jour sa santé et ses situations contractuelles pour la première fois depuis sa blessure en juillet

CINCINNATI — Joe Burrow s’est assis mercredi dans la salle de conférence de presse des Bengals de Cincinnati pour répondre aux questions pour la première fois depuis qu’il s’est foulé le mollet le 27 juillet, deuxième jour du camp d’entraînement.

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors, Burrow étant engagé dans des pourparlers de prolongation de contrat tout en rééduquant le veau.

Burrow a déclaré qu’il était prêt et qu’il s’attendait à jouer le premier match contre les Browns de Cleveland. Pourtant, comme cela a été le cas toute la semaine avec l’entraîneur-chef Zac Taylor, Burrow ne ferait aucune déclaration définitive avant d’avoir terminé les deux prochains entraînements.

« Nous allons voir comment se dérouleront ces prochains jours, car on ne sait jamais avec ces choses », a déclaré Burrow. « Je m’attends à jouer. »

C’était le thème de Burrow et c’était compréhensible. Ces blessures au mollet sont délicates. Une récidive serait le pire des cas et se produit généralement lorsque le joueur pense qu’il est presque à 100 % et pousse trop fort.

Une dernière poussée d’entraînement aura lieu jeudi alors que l’équipe se mettra en pleine capacité pour ce qui est traditionnellement son entraînement le plus difficile de toute semaine de saison régulière. Cela lui permettra de gagner un dernier niveau de confiance en accélération et en sortie de poche, avant de devoir le faire en fuyant Myles Garrett.

« Il y a eu de bons et de mauvais jours tout au long du processus, et comme je l’ai dit, le processus est toujours en cours », a déclaré Burrow. «(Les bons jours) semblent normaux. Les mauvais jours semblent un peu serrés. C’est ça les blessures, les bons et les mauvais jours, il suffit de continuer et de passer à autre chose.

Pendant combien de temps devra-t-il s’allumer ? Cela reste à déterminer, dans son esprit.

« Nous gérons cela maintenant », a-t-il déclaré. « Pendant combien de temps cela sera le cas, je ne sais pas. Je n’ai jamais eu de blessure des tissus mous comme celle-ci auparavant, ce qui explique en partie pourquoi nous y avons été si prudents.

Il n’a également jamais participé à une négociation contractuelle majeure auparavant, une négociation qui se déroulera dans les derniers jours avant le début de la saison et, traditionnellement, les Bengals ont mis fin aux négociations contractuelles.

Deux points soulevés par Burrow se démarquent d’une danse généralement insaisissable autour du sujet.

Premièrement, il ne se sent pas obligé de signer un accord maintenant. Burrow a signé jusqu’à la saison prochaine avec une option de cinquième année de 29 millions de dollars et aura déjà empoché 36 millions de dollars sur son contrat de recrue.

« Ça va venir », a déclaré Burrow. «Je vais continuer à bien jouer. Je me sens bien dans l’organisation et dans tout le monde dans le vestiaire et dans le staff d’entraîneurs, et donc, vous savez, c’est la cerise sur le gâteau pour moi. Je suis juste excité d’être ici.

C’est la première fois que nous entendons Burrow laisser spécifiquement ouverte la porte à la possibilité de simplement jouer la saison sans signer.

Pourtant, le risque de jouer avant de signer pour ce qui devrait être l’accord le plus riche de l’histoire de la NFL serait l’inconnu d’une blessure potentielle.

« Ce sont toutes les choses auxquelles vous pensez, n’est-ce pas ? dit Burrow. « Mais j’ai l’impression d’être dans la position dans laquelle je me trouve parce que j’aime jouer au football. Je travaille très dur pour me mettre dans une très bonne position pour sortir et réussir. Et c’est exactement ce que j’aime faire. Je ne serais pas moi-même si je n’étais pas capable de faire ça. Je ne vais pas laisser l’aspect commercial m’enlever cela.

Cela nous amène au dernier point et Burrow dit tout ce que les cuivres et les fans des Bengals voudraient entendre.

« C’est là que je veux être », a déclaré Burrow. « C’est là que je veux être toute ma carrière. Nous travaillons pour que cela se produise. Vous avez vu ce que le front office a fait et ce que Zac (Taylor) a fait pendant son séjour ici. J’en suis une petite partie. Je suis ravi d’en faire partie. Et nous avons des gens formidables dans le vestiaire qui travaillent tous les jours, qui sont impatients d’aller montrer leurs talents et excités d’aller le faire dans la ville de Cincinnati. Nous avons les meilleurs fans et c’est donc là que je veux être.

Il veut être ici. Les Bengals le veulent ici. Ils sont arrivés jusqu’ici, il incombe désormais aux Bengals de trouver un moyen de conclure l’accord pour leur quart-arrière de franchise.

(Photo : Katie Stratman / USA aujourd’hui)