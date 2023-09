Joe Burrow : le quart-arrière des Bengals de Cincinnati admet son inquiétude après avoir « peaufiné » une blessure au mollet lors de la défaite contre les Ravens de Baltimore | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Ravens de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati lors de la deuxième semaine de la saison de la NFL.

Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, a admis que sa blessure au mollet pourrait continuer à être un problème tout au long de la saison de la NFL, après avoir aggravé le problème lors de la défaite de dimanche contre les Ravens de Baltimore.

Burrow a quitté le terrain en boitant à la fin de la défaite 27-24 qui a ramené les Bengals à 0-2 pour la saison, et a ensuite confirmé qu’il l’avait « juste encore un peu modifié ».

Ayant raté la majeure partie de la pré-saison à cause de ce problème, Burrow a terminé 27-41 pour 222 verges et deux touchés, après avoir réussi seulement 82 passes lors de la défaite d’ouverture de la saison le week-end dernier contre Cleveland.

« Nous devrons attendre et voir », a déclaré Burrow après le match.

« Je ne sais pas comment ça va se sentir au cours des prochains jours. C’est assez douloureux en ce moment, mais on ne sait pas comment ça va se passer, donc je pense que nous allons le prendre au jour le jour.

« Nous allons lui donner quelques nuits, quelques sommeils, et nous verrons, nous partirons de là.

« Chaque fois que vous avez ce genre de choses, c’est toujours en cours, c’est toujours quelque chose que vous gérez. Je ne sais pas comment je vais me sentir les prochains jours, nous devrons attendre et voir. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attend à ce que cette blessure soit quelque chose qu’il devra continuer à gérer tout au long de la campagne, Burrow a ajouté : « Je ne sais pas. C’est difficile à dire, difficile de regarder vers l’avenir et de voir cela.

« Je fais tout ce que je peux pour être en bonne santé et obtenir ce dont j’ai besoin afin de pouvoir sortir et performer comme je le dois, pour gagner, nous verrons. »

Burrow « toujours confiant » | « Nous devons impliquer Chase »

Les Bengals se sont remis d’un départ 0-2 la saison dernière pour terminer champions de l’AFC Nord avec une fiche de 12-4, et Burrow insiste sur le fait que l’équipe est capable de produire un revirement similaire.

Le joueur de 26 ans a identifié des départs plus rapides comme un facteur clé pour permettre à l’offensive de l’équipe de s’épanouir.

« Quand votre quart-arrière rate le camp, c’est difficile de démarrer rapidement. Ce n’est pas une situation idéale », a déclaré Burrow.

Le receveur recrue des Bengals de Cincinnati, Charlie Jones, se précipite pour un touché de retour de botté de dégagement de 80 verges.

« Je suis toujours confiant. Je me sens vraiment confiant en tous les gars que nous avons dans cette salle.

« Nous voulons toujours commencer vite. Les équipes nous jouent doucement, gardent tout devant.

« Je pense que nous avons fait du bon travail en prenant ce qu’ils nous ont donné aujourd’hui, mais si vous commencez vite, les équipes réfléchissent à deux fois avant de jouer de cette façon, donc nous devons commencer vite. »

Aux côtés de Burrow, le receveur vedette des Bengals, Ja’Marr Chase, a connu un début de saison décevant, ne réalisant que cinq réceptions à chaque match, sans marquer de touché.

Les deux touchés de Burrow dimanche ont été attribués à son option secondaire habituelle, Tee Higgins, et le quart-arrière a admis qu’il devait faire davantage pour augmenter la production de Chase.

« Je pense que nous lui en avons lancé (Chase) aujourd’hui, nous allons regarder le film et le vérifier », a déclaré Burrow. « C’est difficile à dire en étant simplement assis ici et sans avoir regardé la cassette. Nous y reviendrons et réévaluerons cela.

« Nous devons l’impliquer, c’est notre meilleur joueur offensif, donc nous devons trouver un moyen de le faire sortir. »

Burrow aura plus de temps pour récupérer pour le match de la troisième semaine des Bengals, qui est un affrontement de football du lundi soir avec Los Angeles, en direct sur Sky Sports à 1h15 aux premières heures du mardi 26 septembre.