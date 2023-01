Joe Burrow et Josh Allen s’affrontent pour la première fois alors que les Bengals de Cincinnati affrontent les Buffalo Bills dans le blockbuster MNF | Nouvelles de la NFL

Joe Burrow et Josh Allen s’affrontent pour la première fois lundi soir dans un affrontement clé de l’AFC entre les Bengals et les Bills

Monday Night Football n’a peut-être jamais été aussi beau. Joe Burrow, Josh Allen, la guerre de l’AFC, les implications des séries éliminatoires, les aspirations du Super Bowl et deux des équipes les plus dangereuses de la NFL se verrouillent comme un apéritif d’après-saison dans l’avant-dernière semaine de la saison régulière.

“En fin de compte, ce que les gens ont pu réaliser et comprendre, c’est que nous sommes le grand chien de l’AFC et c’est exactement ce que c’est”, a rappelé le porteur de ballon des Bengals de Cincinnati Joe Mixon après l’entraînement plus tôt dans la semaine. “Pour que quelque chose arrive, ça passe par nous.”

Message reçu et compris, pourraient être enclins à dire les Buffalo Bills.

Les Bengals, malgré tous les doutes et les réactions excessives qu’ils ont eus en début de saison, se dirigent vers les séries éliminatoires alors qu’ils cherchent à les relancer après la défaite du Super Bowl en février contre les Rams de Los Angeles. Alors oui, l’AFC les traverse sans doute pour l’instant, mais lundi, ils rencontrent une équipe des Bills 12-3 se rapprochant de la tête de série n ° 1 de la conférence en tant que favoris fortement soutenus pour aller jusqu’au bout.

Cincinnati pourrait encore arracher l’occupation n ° 1 à Buffalo ou aux Chiefs de Kansas City, mais sachez qu’ils doivent prolonger leur séquence de sept victoires consécutives ce soir afin d’avoir une chance de décrocher ce laissez-passer au premier tour.

Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la semaine 16 de la saison NFL.

L’intrigue secondaire est une savoureuse première rencontre de carrière entre Burrow et Allen en tant que deux membres du club des quarts-arrière modernes par excellence de la NFL, déclenchant une rivalité potentiellement à trois volets définissant l’ère aux côtés de Patrick Mahomes en tant que visages de tout ce que les équipes de passants nécessiteux pourraient souhaiter. pour dans leur prochain homme sous le centre.

Les deux ont redéfini la ténacité avec leur propre personnalisation respective du concept, entre la résilience « se faire frapper, se relever » de Burrow et la robustesse cinématographique d’Allen. Ils l’assortissent avec un talent de bras exceptionnel, une invention hors scénario, une commande de poche et deux des cas les plus flagrants de leadership naturel évidents dans la ligue.

Regardez les meilleurs jeux d'une incroyable saison 2022 par le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen

“Nous sommes amis. Nous avons pas mal traîné”, a déclaré Burrow. “Tous ceux qui regardent Josh, il n’y a pas de secrets sur la raison pour laquelle il est si bon. Il est amusant à regarder, il court partout. Il fait des jeux. Il fait des lancers que personne d’autre ne peut faire. C’est juste un joueur passionnant, un grand joueur qui va être amusant d’aller contre lui.”

Là où Burrow s’est rallié à la non-pertinence de l’université pour produire de l’héroïsme avec LSU et revigorer toute une franchise, Allen a fait l’un des sauts les plus drastiques de recrue erratique à MVP à long terme vu dans la mémoire récente.

“C’était super impressionnant à regarder et à voir toute son histoire aussi”, a déclaré Allen. “Aller dans l’Ohio State, être transféré, passer deux ans à LSU et avoir sans doute l’une des plus belles saisons de l’histoire de l’université. Il a une sacrée histoire.”

Faits saillants des Bills de Buffalo contre les Bears de Chicago lors de la semaine 16 de la saison NFL.

Burrow (4 260 verges, 34 touchés) et Allen (4 029 verges, 32 touchés) sont tous deux classés dans les six premiers pour les verges par la passe et les touchés en 2022, tandis que les deux se classent parmi les trois premiers pour les verges offensives et les touchés cette année. Ils sont également cinquième et sixième, respectivement, en EPA / jeu (mesure de l’efficacité jeu par jeu) en tant que pilotes d’une infraction des Bengals classée cinquième en DVOA et d’une infraction des Bills classée troisième en DVOA.

Ils battent le blitz tout en mettant du sel dans la plaie en déjouant les obus de zone profonde qui rendent hommage à leur talent de bras. Le match de lundi pourrait être plus celui de Burrow contre Leslie Frazier et Allen contre Lou Anarumo que celui de Burrow contre Allen.

Dans l’affrontement Burrow vs Allen en première page, Hakeem Adeniji remplace le tacle droit pour La’el Collins blessé contre Gregory Rousseau, Logan Wilson émoussant la mobilité de la poche extérieure d’Allen, un potentiel Tre’Davious White contre Ja’Marr Chase situation, une défense précipitée des Bengals au septième rang contre une attaque précipitée au septième rang et une défense au score des Bills au deuxième rang – qui a vu que la moyenne des points autorisés a augmenté au cours des six dernières semaines – contre une infraction des Bengals qui se classe première dans l’EPA /play et taux de réussite au cours de leur série de sept victoires depuis la neuvième semaine.

Un aperçu de certains des meilleurs jeux du quart-arrière des Bengals Joe Burrow.

Joe Mixon mène les Bengals avec 1 187 verges et huit touchés de mêlée, mais n’a pas de visite dans la zone des buts depuis le match de cinq touchés de la semaine neuf contre les Panthers de la Caroline. Les Bills ont fléchi leur propre jeu au sol florissant lors de la semaine 16 lorsque Devin Singletary (106) et James Cook (99) ont enregistré des sommets de la saison.

Dans les airs, Tee Higgins est le fer de lance de Cincinnati avec 1022 verges et sept scores suivis des 960 verges de Ja’Marr Chase et huit touchés en quatre matchs de moins, tandis que Stefon Diggs est en tête des Bills avec 1325 verges pour 10 touchés malgré la gestion de seulement 10 attrapés pour 123 verges et zéro score lors de ses trois dernières sorties.

Et si vous aviez besoin de plus de persuasion pour vous connecter lundi soir … les 23 victoires combinées des Bengals et des Bills sont à égalité pour la plupart dans l’histoire de la ligue avant un match de football du lundi soir – à égalité avec une réunion de la semaine 16 entre les Broncos de Denver et 49ers de San Francisco lors de la saison 1997, la même année où les Broncos ont remporté le Super Bowl.

Pourrions-nous voir les prochains champions du Super Bowl en action lundi soir ? Très probablement. Il est tout simplement impossible de prédire avec précision laquelle de ces deux équipes brûlantes et QB éblouissants se retrouvera noyée dans les confettis à la mi-février.

Regardez Buffalo Bills (12-3) @ Cincinnati Bengals (11-4) sur Monday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h30 tôt le mardi matin