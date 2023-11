Joe Burrow contre CJ Stroud met l’Ohio dans un état d’esprit élevé

Au nom de Paul Brown, Hang on Sloopy, Archie Griffin, Carmen Ohio et Wayne Woodrow Hayes, jamais il n’y a eu de match de football joué dans l’État de l’Ohio comme celui qui s’est déroulé dimanche (13 heures – Local 12 de Cincinnati) à Stade Paycor.

Pas quand Joe Burrow des Bengals, le quart-arrière le plus en vue de la NFL et leader de tous les temps en pourcentage d’achèvement, s’oppose à CJ Stroud des Texans, après avoir remporté le plus grand match qu’un quart-arrière recrue ait jamais eu dans l’une des plus grandes saisons d’une recrue de la NFL. Il s’agit, semble-t-il, de la première rencontre entre les deux plus grands quarts-arrières à avoir jamais franchi les portes de l’Ohio State alors que Stroud revient pour faire sa première apparition dans la NFL dans l’État lors de son neuvième match dans la NFL.

Il ne s’agit pas d’Art Schlichter contre Mike Tomczak ou de Kent Graham contre Bobby Hoying ou même de Burrow contre Justin Fields, ce qui s’est produit en 2021, mais seulement lorsque le vieil ami Andy Dalton s’est blessé et que Fields a remporté une victoire des Bears.

Burrow (2 272) et Stroud (2 270) sont deux des cinq quarts de l’histoire qui ont obtenu au moins 2 250 en tant que recrues lors de leurs huit premiers départs dans la NFL. Stroud a réalisé en moyenne le deuxième plus grand nombre de verges par la passe par match par une recrue avec 283,8. Burrow est quatrième avec 268,8. À 0,4, Stroud possède le meilleur pourcentage d’interception de la recrue. Burrow est troisième avec 1,2.

Faites-en donc le premier match de la NFL lancé par les deux meilleurs quarts qui sont allés à l’école à Ohio State. Comme le savent tous les écoliers d’Athènes à Zanesville, Burrow n’a joué que dix matchs pour les Buckeyes avant de passer à l’immortalité du football universitaire à LSU.

“Vous devrez leur demander”, a déclaré Burrow après l’entraînement de mercredi, en lui demandant si l’Ohio State le réclamait. “Je dis toujours ‘Je suis allé à l’école à Ohio State et j’ai joué au football à LSU.’ C’est comme ça que j’y pense.”

L’entraîneur-chef de l’Ohio State, Ryan Day, qui les a tous deux entraînés, y pense ainsi :

“Il est fier d’être un Buckeye”, a déclaré Day mardi soir, interrompant sa préparation pour le match de samedi soir à The Shoe contre Michigan State. “Et nous sommes fiers qu’il ait si bien réussi à LSU et maintenant dans la NFL.”

Day, le coordinateur co-offensif des Buckeyes et entraîneur des quarts lors de la dernière saison de Burrow dans l’Ohio State en 2017, convient que Burrow et Stroud ont tous deux “IT”, quel que soit “IT”. Voici comment Day définit l’informatique :

“C’est de l’intelligence. C’est de l’intelligence spéciale”, dit Day. “Comprendre comment les choses bougent. Comment les corps réagissent. Leur capacité à anticiper ce que le défenseur pourrait faire, leur capacité à anticiper ce que leurs propres coéquipiers pourraient faire et je pense que c’est “l’informatique”. J’ai toujours cru cela.

“Et puis aussi avoir le courage et le leadership qu’il faut pour avoir l’intelligence émotionnelle nécessaire pour diriger une équipe. Donc, lorsque vous combinez l’intelligence, le QI, l’égalisation et l’intelligence spatiale, je pense que c’est ce qui rend ces deux gars spéciaux. “.

Les Bengals disposent d’un certain nombre d’arrières défensifs qui ont joué contre Stroud à l’université. Dax Hill et DJ Turner du Michigan l’ont fait participer à The Game, et Cam Taylor-Britt a eu une chance contre lui au Nebraska. Mais de la bouche des bébés… La recrue Turner dit que Stroud est le meilleur quarterback universitaire qu’il a affronté. Mais cela n’a plus d’importance maintenant.

“Le match de la NFL et le match universitaire sont tellement différents”, a déclaré Turner avant l’entraînement de mercredi. “Il est dans un système différent. Je suis dans un système différent.”

Mais ils ont constaté certaines de ces mêmes qualités dans leur propre bâtiment. Day dit que Burrow et Stroud sont également tous deux spéciaux dans la poche.

“Ils bougent bien tous les deux. Ils ne sont pas séduits par la précipitation. Ils peuvent rester là”, explique Day. “Ils savent quand la ruée s’effondre. Quand ils peuvent s’y accrocher peut-être un peu plus longtemps et quand ils doivent s’échapper.”

Et Day a vu ce qui a poussé Burrow à LSU et Stroud pour surmonter une enfance pauvre.

“Leur compétitivité”, dit Day. “Tous deux bons joueurs de basket-ball. Tous deux très motivés. Tous deux extrêmement intelligents. Capables de gérer des niveaux élevés d’informations. Tous deux forts de leurs convictions, mais très appréciés de leurs coéquipiers.”

Et ils semblent tous les deux s’apprécier. Si l’État de l’Ohio embrasse Burrow, Burrow a certainement embrassé son compatriote Buckeye. Stroud a parlé cette saison de demander conseil à Burrow.

“Je l’ai rencontré plusieurs fois”, a déclaré Burrow. “Il semble être un gars toujours à l’écoute, qui veut toujours apprendre des gens, qui veut toujours s’améliorer. Lorsque vous avez ces combinaisons, cela fonctionne généralement pour les gars.

“Il joue très bien. C’est toujours excitant quand vous avez des gars qui entrent dans la ligue et jouent bien. Je connais CJ, je sais quel genre de gars il est. Cela ne me surprend pas qu’il joue aussi bien qu’il l’est. Je sais qu’il va continuer à travailler aussi dur que possible pour maintenir ce succès.”

Après être descendu du podium en mars dernier lors du NFL Scouting Combine, Stroud a fait savoir à quel point il admirait Burrow. Ils n’avaient pas beaucoup parlé à ce moment-là, mais il aimait la façon dont Burrow se comportait.

“Un gars vraiment humble. Vraiment honnête. On peut en quelque sorte dire qu’il a un chien en lui”, a déclaré Stroud à Bengals.com. “Et il va concourir et il ne laissera personne prendre son poste et l’échec est une chose à laquelle il n’est pas habitué. Il ne veut pas échouer à nouveau, alors il va se battre comme un diable pour ne pas échouer à nouveau.”

Il l’a mis dans une lourde compagnie.

“L’un des deux meilleurs quarts-arrière au monde”, a déclaré Stroud. “L’une des raisons pour lesquelles je portais le numéro 7 était à cause de Michael Vick. Il m’a inspiré non seulement à être athlétique et à utiliser mes qualités athlétiques, mais aussi à rester dans la poche et à lancer en tant que quarterback noir. C’est quelque chose dans lequel il était très sous-estimé. J’ai beaucoup admiré Deshaun Watson, c’est quelqu’un avec qui j’ai un style de jeu similaire.

“Et puis Joe Burrow, être capable de créer. Pas être le gars le plus rapide, mais être un gars qui peut prolonger les jeux et mettre les gars hors de vue et juste être dur, et c’est quelque chose que j’ai l’impression de faire dans ce match.”

Day dit qu’il n’a pas d’histoire préférée de Burrow, mais il en entend beaucoup.

“Beaucoup de gens ont beaucoup de belles histoires ici sur qui il est en tant que personne”, déclare Day, six ans plus tard. “Il a un grand cœur, mais c’est le compétiteur ultime et je suis juste heureux de voir son succès.”

D’après Day s’en souvient, c’était une affaire serrée entre Burrow et Dwayne Haskins.

“C’était une grande bataille entre lui et Dwayne ici”, dit Day. “Il s’est cassé la main, puis Dwayne est entré dans le jeu de rivalité et a gagné. Et il y a eu une bataille acharnée au printemps, et Dwayne était un peu en avance en sortant. Mais c’était vraiment très serré. Nous sentions que nous devions le faire. au moins, soyez honnête là où c’était. Nous ne voulions pas que Joe parte. Nous avons eu du mal à prendre cette décision, mais nous l’avons aidé avec cela aussi dur que cela ait été. Mais il a été formidable. Il revient toujours tout le temps. temps.”

Day ne le verra pas, le lendemain d’un match nocturne là-bas au Woody Hayes Athletic Center. Mais il en captera des extraits.

“Je suis toujours excité de voir ces gars concourir. Ce sera un match formidable, j’en suis sûr”, a déclaré Day. “Il y a tellement de choses à faire. Nous n’avons pas l’occasion de voir grand-chose d’autre que les moments forts.”

Les coachs sont peut-être en séance de cinéma, mais c’est tout. Rassurez-vous. L’endroit où Joe Burrow est allé à l’école va être surveillé.