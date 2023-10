Joe Budden partage les DM envoyés par Drake après un commentaire viral sur IG

Joe Budden est revenu sur son podcast après un week-end mouvementé au cours duquel Drake a été critiqué et a partagé les DM en colère que le rappeur lui a envoyés.

Ce week-end, l’album de Drake et le podcast de Joe Budden ont dominé le cycle de l’actualité hip-hop. L’éloge de Joe Budden sur le nouveau film de Drake Pour tous les chiens l’album a été complètement ignoré et à la place, un petite partie des critiques devenu viral.

Bien sûr, ces commentaires ont atteint Drake et il a répondu en attaquant l’ancienne carrière de rap de Joe Budden tout en le qualifiant de « modèle de la frustration et de l’abandon ».

@joebudden, tu as échoué en musique. Vous l’avez laissé derrière vous pour faire ce que vous faites dans ce clip car c’est ce qui paie réellement vos factures. Pour tout artiste qui regarde ceci, rappelez-vous simplement que vous regardez un échec donner son avis sur son idée d’une recette pour réussir… un abandonneur donne son avis sur la façon d’atteindre la longévité… vous avez changé de carrière parce que les choses qui vous viennent à l’esprit si vous aviez brisé votre vie. vérifiez pour vérifier et les raps que vous écrivez ont eu 450 hommes qui se sont présentés à vos concerts en jeans poussiéreux Enyce pour se bousiller devant Mood Muzik 29 et prétendre que vous êtes la chèvre… s’il vous plaît à tout artiste qui fait ce qu’il pense être juste, ne le faites pas laissez ces opinions affecter votre état d’esprit après coup… ce type est l’exemple de la frustration et de l’abandon. Vous avez pris votre retraite et nous n’avons jamais raccroché votre maillot, nous ne nous souvenons même pas de votre numéro.

Nous vous connaissons pour avoir fait ça… vous vous êtes retiré du rap, pas parce que vous avez accompli tout ce dont vous aviez besoin, c’est parce que ça ne fonctionnait pas pour vous. Je ne veux jamais que quiconque dans les générations pense que « tout le monde a droit à son opinion » est une chose réelle… c’est un homme qui projette sa propre haine de soi et le fait que j’ai fait et continue de faire tout ce qu’il voulait faire pour lui-même. Si vous en avez besoin, dites-le en termes plus simples, je possède un 767… il possède une modeste maison dans le 973 et voyage en première classe lors d’occasions spéciales.