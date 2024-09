Joe Budden laisse entendre qu’il connaît « le thé le plus chaud » à propos du choix de JAY-Z par Kendrick Lamar plutôt que par Lil Wayne

À propos de l’auteur

Cole Blake est actuellement rédacteur chez HotNewHipHop basé à Brooklyn, New York. Il a commencé à travailler sur le site en tant que stagiaire en 2018 alors qu’il étudiait le journalisme à l’université St. John’s. Depuis, il a obtenu une licence et a beaucoup écrit sur un large éventail de sujets, notamment la culture pop, le cinéma et la télévision, la politique, les jeux vidéo, le sport et bien plus encore. Il a également couvert des festivals de musique tels que Gov. Ball et Rolling Loud. Vous pouvez le trouver en train de publier des travaux pour HNHH du lundi au mercredi ou le week-end. Sur le plan sportif, Cole est un passionné de NBA et de NFL, ses équipes préférées étant les Indianapolis Colts et les Los Angeles Lakers. Il soutient également les Yankees chaque fois qu’il se trouve au Yankee Stadium ou au Red Storm en compagnie d’autres anciens élèves de la SJU. Ses artistes hip-hop préférés sont Billy Woods, Earl Sweatshirt, Cam’ron, MIKE et Mach-Hommy.