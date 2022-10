Joe Biden vient de signer l’Amendement de Kigali, un traité qui élimine les HFC

Le président Joe Biden a signé mercredi un traité international de bonne foi sur le climat, qui a été ratifié au Sénat avec le soutien des deux partis lors d’un vote de 69 voix contre 27. Vingt et un républicains ont soutenu la ratification en septembre, dont le chef de la minorité, le sénateur Mitch McConnell.

Attends quoi?

Il est étonnant que toute mesure, sans parler d’un accord mondial sur l’environnement, puisse recueillir autant de soutien dans une législature amèrement divisée. Mais l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone s’est avéré être une valeur aberrante.

Je suis fier de signer l’amendement de Kigali – une victoire historique et bipartite pour la fabrication américaine et l’action climatique mondiale. Mon administration élimine progressivement les produits chimiques super polluants afin que les États-Unis puissent diriger les marchés des technologies propres du futur et débloquer des milliers de nouveaux emplois. – Président Biden (@POTUS) 27 octobre 2022

À première vue, l’Amendement de Kigali peut sembler n’avoir rien à voir avec le climat. Mais en fait, c’est peut-être l’une des étapes les plus importantes pour limiter le réchauffement de la planète. Si elle était pleinement mise en œuvre, la mesure permettrait d’éviter un réchauffement de plus de 0,5 degré Celsius, soit près de 1 degré Fahrenheit, d’ici la fin du siècle. Gardant à l’esprit que l’accord de Paris sur le climat vise à maintenir la hausse des températures moyennes mondiales en dessous de 2 degrés Celsius, l’amendement de Kigali ferait un grand pas vers cet objectif. Et il s’appuie sur l’un des efforts les plus réussis de l’histoire pour prévenir une catastrophe environnementale.

Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comme son nom l’indique, visait initialement à protéger la couche d’ozone, la partie de l’atmosphère qui agit comme un écran solaire pour la planète. Il filtre la lumière ultraviolette à haute énergie du soleil, qui autrement brûlerait une grande partie de la vie à la surface de la Terre. Même une couche d’ozone qui s’amincit peut poser des problèmes, provoquant des cancers et des cataractes chez les personnes vivant en dessous.

Dans les années 1970, les scientifiques ont découvert que la couche d’ozone diminuait. Au début des années 1980, ils ont trouvé un trou dans la couche au-dessus de l’Antarctique. Les scientifiques de l’époque avaient averti que la couche d’ozone était sur le point de disparaître complètement.

Le coupable était une classe de produits chimiques synthétiques appelés chlorofluorocarbures (CFC). Ils étaient couramment utilisés comme propulseurs dans les bombes aérosols et comme réfrigérants dans les climatiseurs. Mais lorsqu’ils se sont échappés dans l’atmosphère, les CFC ont rapidement dévoré les molécules d’ozone.

Des pays du monde entier se sont réunis pour tenter de résoudre le problème et, en 1987, ont élaboré le Protocole de Montréal. C’était le premier traité à être ratifié par tous les pays du monde. Les pays ont commencé à éliminer complètement les CFC. Et cela a fonctionné. La couche d’ozone est sur le point de guérir entièrement. D’ici 2065, le Protocole de Montréal aurait prévenu 443 millions de cas de cancer de la peau, 2,3 millions de décès par cancer de la peau et plus de 63 millions de cas de cataracte rien qu’aux États-Unis, selon le Département d’État.

Le Protocole de Montréal a également eu un énorme avantage secondaire imprévu. Les CFC sont également de puissants gaz à effet de serre, certaines variétés étant plus de 13 000 fois plus puissantes que le dioxyde de carbone lorsqu’il s’agit de réchauffer la planète. Le Protocole de Montréal a donc été la mesure la plus efficace prise à ce jour pour atténuer le changement climatique.

Il y avait aussi un problème imprévu. Les CFC ont été remplacés par une autre classe de produits chimiques appelés hydrofluorocarbures (HFC) dans de nombreuses applications. Bien que les HFC ne soient pas aussi nocifs pour la couche d’ozone, ce sont de puissants gaz à effet de serre. L’amendement de Kigali, rédigé en 2016, vise également à éliminer les HFC.

Mais pourquoi tant de républicains ont-ils soutenu Kigali alors qu’ils ont critiqué à peu près tous les autres grands accords internationaux sur l’environnement ? Rappelons que de nombreux législateurs républicains ont applaudi lorsque l’ancien président Trump a entamé le processus de retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

Une partie de la raison du succès de Kigali peut être que les piliers conservateurs Margaret Thatcher, une ancienne chimiste, et Ronald Reagan, un survivant du cancer de la peau, ont été les auteurs du premier Protocole de Montréal.

Une autre est que l’amendement est livré avec des solutions. Il existe déjà des réfrigérants respectueux du climat sur le marché et les fabricants d’appareils sont impatients de les déployer. Certains législateurs y voient une opportunité de jouer sur les atouts des États-Unis.

“Cet amendement donnera aux fabricants américains la possibilité de continuer à exporter des liquides de refroidissement durables et les produits qui en dépendent”, a déclaré le sénateur John Kennedy (R-LA) dans un communiqué. “Non seulement cela crée des dizaines de milliers d’emplois ici, chez nous, mais cela empêche nos marchés de devenir un dépotoir pour les produits obsolètes de la Chine.”

Le président Biden a également souligné les avantages économiques du traité, prévoyant qu’il entraînerait la création de 33 000 nouveaux emplois manufacturiers aux États-Unis, 4,8 milliards de dollars supplémentaires d’exportations et une croissance de l’économie globale de 12,5 milliards de dollars chaque année.

L’amendement de Kigali “stimulera la croissance des emplois manufacturiers, renforcera la compétitivité des États-Unis et fera progresser l’effort mondial de lutte contre la crise climatique”, a écrit Biden dans un communiqué.

L’Environmental Protection Agency a déjà commencé le processus d’élaboration de nouvelles réglementations pour les HFC. Une règle proposée l’année dernière vise à réduire l’utilisation des HFC aux États-Unis de 85 % au cours des 15 prochaines années. Cela éviterait l’émission de l’équivalent de 4,7 milliards de tonnes de dioxyde de carbone entre 2022 et 2050.

Cependant, les températures augmentent déjà et la demande de refroidissement augmente. Dans certaines parties du monde, le refroidissement artificiel est nécessaire à la survie. La climatisation crée sa propre empreinte environnementale en absorbant des électrons. Il existe donc une demande urgente pour un refroidissement durable et efficace. Mais rester au frais tout en empêchant la planète de se réchauffer nécessitera également des stratégies au-delà de la climatisation, comme la planification des villes et la conception de bâtiments pour se refroidir passivement.