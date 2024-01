Joe Biden veut vous faire croire qu’il est opposé au génocide à Gaza

Joe Biden marqué 100 jours de son soutien sans réserve à la guerre génocidaire d’Israël contre la population de Gaza en prétendant que le meurtre, la mutilation et le déplacement des Palestiniens n’étaient qu’une apparition. « Personne ne devrait avoir à endurer ne serait-ce qu’un seul jour de ce qu’il a vécu, et encore moins 100 », a écrit Biden le 14 janvier. déclaration, qui a souligné les morts israéliennes du 7 octobre et les otages toujours sous la garde du Hamas, n’a fait aucune mention des 10 000 enfants palestiniens morts et de ce qu’ils n’auraient jamais dû subir. Sa seule référence au sort des civils palestiniens était indirecte : Biden s’est félicité d’avoir présidé une brève « poussée » [in] une aide humanitaire vitale supplémentaire à Gaza » lorsqu’il y a eu une trêve temporaire pour permettre l’échange d’otages et de prisonniers en novembre.

La déclaration de Biden est emblématique du discours du président sur les besoins « humanitaires » tout en facilitant chaque mouvement d’Israël. La Maison Blanche savait depuis le début à quel point la guerre d’anéantissement d’Israël à Gaza serait gratuite et barbare, mais Biden s’est assuré que son « grand, grand ami » Benjamin Netanyahu disposerait des armes américaines pour la mener et bénéficierait du plein soutien des États-Unis. Les vastes capacités américaines de renseignement et de ciblage, et reçoivent le soutien politique de Washington sans « lignes rouges ». Biden et compagnie ont veillé à ce que les mensonges d’Israël, aussi grandioses ou obscènes soient-ils, soient accueillis et promus chaque jour depuis les tribunes du Département d’État et de la Maison Blanche. Au cours des 100 derniers jours, l’administration a été témoin du carnage infligé à la population de Gaza, mais les responsables admettre ils ont « pris grand soin d’éviter d’appeler à un cessez-le-feu ».

Les tentatives de l’administration au cours des derniers mois de diffuser des histoires dans les médias sur la façon dont Biden est «perdre patience» avec Netanyahu, la façon dont Antony Blinken s’inquiète de l’accumulation croissante de cadavres palestiniens, la façon dont la Maison Blanche ne cherche pas à élargir la guerre régionale – témoigne d’une amoralité cynique qui imprègne l’âme de ceux qui sont au pouvoir. « À chaque instant, Netanyahu a fait un doigt d’honneur à Biden », a déclaré le sénateur démocrate Chris Van Hollen à Axios, décrivant ce qu’il entend de la part des hauts responsables de l’administration. « Ils plaident auprès de la coalition Netanyahu, mais se font gifler encore et encore. »

« Ce que nous voyons chaque jour à Gaza est déchirant », a déclaré Blinken au chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman. lors d’un événement à Davos, en Suisse, comme s’il n’avait pas été l’un des principaux acteurs de la destruction de Gaza. « La souffrance que nous voyons parmi des hommes, des femmes et des enfants innocents me brise le cœur. » Il a ensuite adopté le ton d’un analyste d’un groupe de réflexion, et non celui d’un haut diplomate américain : « La question est : que faut-il faire ? »

Ces sentiments, exprimés dans le cadre d’une campagne politique à peine dissimulée, ne sont pas promus parce qu’il s’agit de réserves ou d’inquiétudes sincères ; ils sont plutôt la cheville ouvrière d’un effort grossier visant à disperser des miettes de pain que la Maison Blanche pourra plus tard souligner, y compris lors des élections de 2024, dans le but de donner l’impression qu’ils étaient des observateurs impuissants qui voulaient simplement aider les Israéliens à se défendre, mais cet ignoble Netanyahu est allé trop loin. Le véritable scandale, dans ce récit, ne sera pas le massacre des Palestiniens de Gaza dans une campagne génocidaire armée par la Maison Blanche, mais la façon dont Bibi et sa bande de voyous, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ont utilisé la guerre juste. pour promouvoir leurs programmes « extrémistes ».

“Si cela tourne vraiment mal, nous voulons pouvoir nous référer à nos déclarations passées”, a déclaré un haut responsable américain. dit NBC News début novembre, lorsque la Maison Blanche a intensifié ses messages politiques furtifs. « Le responsable a déclaré que l’administration était particulièrement préoccupée par le récit selon lequel Biden soutient toutes les actions militaires israéliennes et que les armes fournies par les États-Unis ont été utilisées pour tuer des civils palestiniens, dont beaucoup de femmes et d’enfants », a rapporté NBC. En d’autres termes, la Maison Blanche craignait que les froides vérités sur ses actions ne puissent être effacées.

En fin de compte, cela constituera un élément central de la stratégie de sortie de l’administration Biden : empiler tous les maux de cette guerre, y compris le soutien crucial de Biden aux actions d’Israël alors qu’elle faisait pleuvoir des destructions massives sur les civils de Gaza. le Bad Ship Netanyahu puis essayez de le couler. Il s’agit d’une manœuvre classique de Biden déployée tout au long de ses 50 ans de carrière – y compris lors de l’invasion et de l’occupation de l’Irak en 2003, une guerre que Biden a facilitée et qu’il a ensuite affirmé s’être opposée – pour s’assurer qu’il peut gagner sur les deux tableaux lorsque cela est politiquement pratique.

Le récit qui émerge est le suivant : les efforts de Biden pour faire le bien aux victimes du 7 octobre et défendre le « droit à exister » d’Israël contre les hordes de terroristes sanguinaires du Hamas ont été exploités par quelques pommes pourries au sommet du gouvernement israélien. C’est un plan pratique étant donné que le pouvoir de Bibi le 6 octobre était déjà en train de s’effondrer en raison de sa politique intérieure, et il sera certainement confronté à une confrontation intérieure pour ce qui est caractérisé en Israël comme le échecs du renseignement jusqu’au 7 octobre, ainsi que ses évitables les échecs de rapatrier les otages israéliens en dehors de la trêve négociée en novembre avec le Hamas. Malgré ses affirmations selon lesquelles le sauvetage des otages est l’un des principaux objectifs de la destruction de Gaza, Israël n’a pas sauvé un seul otage, même s’il a tué au moins trois de ses propres habitants et pourrait bien en avoir tué davantage lors des attaques des Forces de défense israéliennes sur Gaza. , comme le Hamas l’a allégué.

Quand Blinken et d’autres responsables font déclarations Comme « cela pourrait se terminer demain » si le Hamas libère les otages et se rend, il est instructif de clarifier ce qu’ils entendent par « ceci ». « Cette » fin ne signifie pas la fin de l’apartheid, ni la fin du châtiment collectif infligé aux Palestiniens, ni la levée du blocus, ni le démantèlement du camp de concentration de Gaza et la libération de sa population. Ce que Blinken et d’autres responsables américains veulent vraiment dire lorsqu’ils disent que « cela » pourrait prendre fin, c’est que Washington utiliserait en réalité son influence sans précédent pour mettre fin aux attaques militaires à large spectre contre Gaza. Alors – et alors seulement – ​​une aide humanitaire significative pourrait être autorisée à atteindre une population qui meurt aujourd’hui de faim, manque d’eau potable et connaît une propagation rapide de maladies évitables. Cette position – conditionner les besoins humains fondamentaux d’une population civile aux décisions du Hamas, un groupe que Washington accuse également de réprimer les Palestiniens « innocents » – est sociopathique.

La vérité est que mettre fin à « cela » ne garantit pas qu’Israël ne continuera pas à frapper lourdement quand bon lui semble à Gaza au nom de « l’élimination » du Hamas, comme il le fait depuis des décennies. Les Israéliens appellent cela « tondre l’herbe ». Les États-Unis mentent effectivement aux Palestiniens et au monde sur la fin de « tout cela ». Rien de moins qu’un peuple tout entier, pas seulement les commandos du Hamas, s’agenouillant devant la domination israélienne et n’osant plus jamais résister ne mettrait fin à tout cela selon les conditions d’Israël. Et cela signifierait la fin des aspirations à un État palestinien, sans parler des droits humains fondamentaux ou de la dignité.

La fumée s’élève au-dessus des zones résidentielles suite aux attaques israéliennes à Khan Yunis, à Gaza, le 17 janvier 2024. Photo : ehad Alshrafi/Anadolu via Getty Images

Comme le massacre à Gaza se poursuit, un panel de juges de la Cour internationale de Justice de La Haye poursuit ses délibérations dans la phase initiale du procès de l’Afrique du Sud contre Israël, alléguant des violations de la Convention sur le génocide. Netanyahu a répondu aux accusations minutieusement documentées contre son gouvernement en publiant une déclaration préventive faisant fi d’une décision ordonnant à Israël de cesser ses attaques sur Gaza. “Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l’axe du mal, ni personne d’autre”, a-t-il déclaré. dit. “Nous poursuivrons la guerre jusqu’à la fin, jusqu’à la victoire totale, jusqu’à ce que nous atteignions tous nos objectifs.” Sans surprise, cette promesse de défier la justice et le droit internationaux n’a donné lieu à aucune condamnation de la part de l’administration Biden ou des autres principaux alliés d’Israël.

Les maîtres d’image de la Maison Blanche s’efforcent de donner à Biden la flexibilité politique nécessaire pour prétendre qu’il a réellement essayé de limiter le massacre de masse – et s’est battu avec passion pour régner sur Bibi – à l’approche de la campagne électorale de 2024. Mais la vérité est que l’administration a maintenu le cap en soutenant la campagne génocidaire. Et pas seulement avec des livraisons de bombes et un soutien aux mensonges pernicieux promus par Tel-Aviv. Comme l’a rapporté Ken Klippenstein, les États-Unis ont fait voler des drones au-dessus de Gaza et, fin novembre, ils ont déployé une équipe de l’US Air Force pour aider Israël à cibler. Une source a déclaré à The Intercept que le rôle probable de ces Américains est de « fournir des renseignements satellitaires aux Israéliens dans le but de cibler des attaques », et pas seulement d’aider aux opérations de sauvetage des otages. Une récente analyse par Associated Press sur les frappes israéliennes à Gaza a révélé que « la grande majorité des bombes larguées sur l’enclave assiégée sont de fabrication américaine ».

L’armée israélienne, soutenue par les États-Unis, tue un moyenne de 250 Palestiniens par jour à Gaza. Elle a entraîné le déplacement de 90 pour cent des 2,3 millions d’habitants de l’enclave. Des estimations conservatrices indiquent que quelque 24 000 Palestiniens sont morts au cours des 100 derniers jours, en grande majorité des femmes et des enfants, et que plus de 60 000 ont été blessés. En Cisjordanie, Israël étend ses attaques avec les colons soutenus par le gouvernement et les forces israéliennes officielles meurtre plus de 330 Palestiniens, dont au moins 84 enfants. Près de 6 000 Palestiniens qui y vivent ont été détenus ou emprisonnés depuis…