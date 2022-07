Joe Biden va signer un décret de prise d’otage

WASHINGTON – Le président Joe Biden signera un décret exécutif qui élargira les outils disponibles de l’administration pour dissuader les prises d’otages et la détention injustifiée de ressortissants américains.

Le décret, connu sous le nom de “Soutenir les efforts pour ramener chez eux des otages et des ressortissants américains détenus à tort”, autorisera l’imposition de sanctions financières et d’interdictions de visa aux personnes impliquées dans des prises d’otages.

“Ce décret reflète l’engagement de l’administration non seulement envers les problèmes en général, mais envers les familles en particulier et il a été informé par les engagements réguliers du gouvernement avec elles”, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat afin pour partager des détails sur le nouveau décret exécutif.

“Le président a été disposé à rendre ce qu’il a lui-même dit publiquement dur, mais des appels importants quand il s’agit de ramener des Américains à la maison”, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Le responsable a également déclaré que le Département d’État introduirait un nouvel indicateur de risque, la lettre “D”, sur les avis aux voyageurs pour informer les Américains du risque de détention injustifiée par un gouvernement étranger. L’indicateur “D” rejoint l’indicateur “K” existant qui identifie le risque d’enlèvement.

Le décret intervient alors que l’administration Biden s’efforce de libérer la star de la WNBA Brittney Griner d’une prison russe. Griner, 31 ans, qui joue au basket professionnel en Russie pendant l’intersaison de la WNBA, a été arrêtée en février dans un aéroport russe, accusée de faire de la contrebande d’huile de haschich.

L’administration Biden a décrit l’arrestation de Griner, une révélation dramatique survenue alors que le Kremlin se préparait à la guerre en Ukraine, comme une détention injustifiée. Plus tôt ce mois-ci, elle a plaidé coupable à des accusations de drogue devant un tribunal de Moscou et risque jusqu’à 10 ans de prison si elle est reconnue coupable.

“Je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours”, a écrit l’olympienne dans une lettre à Biden, demandant son aide directe dans son cas.

Dans la foulée de la lettre, Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont parlé avec sa femme Cherelle Griner.

Biden a rassuré sa femme qu’il travaillait pour obtenir la libération de Griner dès que possible, selon une lecture de l’appel de la Maison Blanche. Il a également déclaré lors de l’appel qu’il travaillait à la libération de Paul Whelan, un marine américain qui purge une peine de 16 ans en Russie.

En avril, la Russie a accepté de libérer l’ancien marine américain Trevor Reed lors d’un échange de prisonniers avec les États-Unis.

Reed a été accusé d’avoir agressé un officier russe et détenu par les autorités là-bas en 2019. Il a ensuite été condamné à neuf ans dans une prison russe. Reed et sa famille ont maintenu son innocence et le gouvernement américain l’a décrit comme injustement emprisonné.

Pour la libération de Reed, Biden a accepté de libérer Konstantin Yaroshenko, un pilote russe purgeant une peine de 20 ans de prison fédérale pour complot en vue de faire passer de la cocaïne aux États-Unis.