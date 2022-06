Joe Biden utilise le Defense Production Act pour l’énergie propre

Il semble que le président Biden ait fini d’attendre que le Congrès fasse quelque chose au sujet de la dépendance du pays vis-à-vis de l’énergie étrangère. Grâce à une série d’actions de l’exécutif annoncées lundi, le président prévoit d’utiliser la loi sur la production de défense pour stimuler l’énergie propre aux États-Unis en gelant pendant deux ans les tarifs des panneaux solaires en provenance d’Asie du Sud-Est et en augmentant simultanément la production nationale de technologies énergétiques propres.

Il s’agit de la dernière d’une série de mesures qui montrent que la Maison Blanche commence à traiter le changement climatique et l’énergie propre comme des problèmes de sécurité nationale. C’est aussi le genre de choses que les militants du climat demandent à l’administration Biden de faire depuis des mois. Les actions de l’exécutif pourraient créer des milliers d’emplois manufacturiers dans le pays tout en rendant les États-Unis moins dépendants du pétrole et du gaz étrangers, en particulier alors que la guerre en Ukraine se poursuit.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Recoder

Obtenez le meilleur des reportages essentiels de Recode sur l’actualité technologique et commerciale.

L’autorisation de la loi sur la production de défense (DPA) de cette semaine cible spécifiquement la technologie solaire, les pompes à chaleur, l’isolation, l’hydrogène vert et les composants de réseau comme les transformateurs. Cela peut ne pas sembler très similaire, par exemple, à la réaffectation des chaînes de production automobile pour construire des chars, mais au cours des dernières années, nous avons vu la définition de la sécurité nationale évoluer pour englober plus que les dépenses militaires. Il comprend désormais tout, de la fabrication d’équipements pour traiter le Covid-19 au lait maternisé. La dernière décision de Biden envoie un message selon lequel les technologies énergétiques propres valent la peine d’investir car elles sont essentielles à la sécurité du pays, et le gouvernement est prêt à soutenir leur production même si le marché préférerait des importations moins chères.

« Il y a des tonnes de choses que fait l’industrie de la défense qui, à première vue, n’existeraient pas dans un environnement de marché libre », a déclaré Sarah Ladislaw, directrice générale du programme américain de RMI, un groupe de réflexion sur l’énergie propre. « Mais ils sont importants pour le bon fonctionnement de notre économie d’une manière bien plus importante qu’une simple marchandise. »

Il faudra du temps pour que la fabrication s’accélère en réponse au DPA, c’est pourquoi le décret de Biden traite également des droits de douane sur les panneaux solaires importés. Un gel de deux ans des droits de douane sur certaines importations de panneaux solaires peut sembler être le genre de galère qu’il vaut mieux laisser aux économistes internationaux pour débattre, mais les experts disent que c’est l’action qui aura l’impact le plus immédiat. C’est parce que l’industrie solaire américaine a été dans un état d’hystérie généralisée ces derniers temps en raison d’une enquête du Département du commerce pour savoir si les développeurs évitaient les tarifs sur les équipements solaires chinois en important les équipements de quatre autres pays asiatiques – Cambodge, Malaisie, Thaïlande et Vietnam – Au lieu. L’enquête menaçait de faire dérailler des projets solaires à travers le pays, mettant en péril un marché solaire en plein essor qui employait des centaines de milliers de travailleurs.

« Le truc des tarifs est absolument transformateur », a déclaré Leah Stokes, professeure agrégée au Département de sciences politiques de l’Université de Californie à Santa Barbara. Plus de 230 000 personnes travaillent dans l’industrie solaire américaine, principalement dans l’installation, et « la grande majorité de ces emplois dépendent des importations solaires », selon Stokes, qui est également conseiller politique principal de l’association d’électrification à but non lucratif Rewiring America.

Des centaines de projets solaires à travers le pays ont été suspendus au cours des deux derniers mois, tandis que les développeurs attendaient de savoir s’ils devaient payer des milliards de droits de douane. Le gel récemment annoncé devrait cependant permettre à ces projets d’aller de l’avant immédiatement, tout en donnant aux fabricants solaires américains le temps d’augmenter la production pour répondre aux besoins des projets futurs. C’est là que la Loi sur la production de défense entrera en jeu, en utilisant des subventions et des prêts pour stimuler la fabrication solaire nationale avant l’expiration du gel tarifaire.

La DPA donne à la Maison Blanche le pouvoir de dire aux entreprises privées quoi fabriquer pour le bien du pays. Les présidents Trump et Biden ont tous deux utilisé la loi pour renforcer la réponse du pays à la pandémie, et Biden a récemment utilisé la loi pour répondre à la pénurie de formules et à la hausse des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine – cette dernière action de l’exécutif a également dirigé le financement de la DPA vers des minéraux critiques pour la production de piles. Associée à l’autorisation de lundi, cette ordonnance pourrait permettre au pays d’augmenter à la fois l’approvisionnement en énergie propre et les batteries pour stocker cette énergie propre.

« Cela redonne de l’énergie à un endroit où nous n’avons pas été depuis longtemps », a déclaré Ladislaw. Pendant des décennies, la politique énergétique américaine a donné la priorité à l’énergie bon marché, ce qui a ouvert la porte à des ruptures d’approvisionnement énergétique du type de celles observées lors de la crise pétrolière de 1973 et de la hausse actuelle des prix du gaz due à l’interdiction du pétrole russe. L’autorisation DPA de Biden met le pays sur la voie de l’indépendance énergétique et, selon Ladislaw, est un signal que l’administration considère l’énergie comme « un actif stratégique qui doit être géré d’une manière différente, au lieu de simplement laisser le marché s’en occuper ». .”

Outre la fabrication solaire, l’autorisation DPA comprend également un financement pour accélérer la production de quatre autres technologies : la technologie de l’hydrogène vert, qui peut être utilisée pour stocker de l’énergie propre et nettoyer les industries à forte intensité de carbone ; des composants de réseau tels que des transformateurs, qui aideront à construire un réseau plus moderne et résilient capable de gérer un afflux d’énergie renouvelable ; les pompes à chaleur, qui utilisent l’électricité pour chauffer et refroidir les maisons plus efficacement que les systèmes dépendant des combustibles fossiles comme les fournaises ; et l’isolation des bâtiments, qui est un outil négligé dans la lutte contre le changement climatique, rendant les maisons plus éconergétiques et les gardant chauffées et refroidies plus longtemps.

C’est un signe encourageant que l’administration Biden envisage l’énergie de manière holistique, en se concentrant sur l’efficacité et les économies d’énergie autant que sur l’approvisionnement. Les pompes à chaleur, en particulier, ont fait l’objet d’écrivains comme Bill McKibben ainsi que d’organisations à but non lucratif d’électrification. McKibben a récemment écrit que l’utilisation de la DPA pour stimuler la production de pompes à chaleur pourrait aider à atténuer les impacts de la guerre en Ukraine tout en réduisant nos impacts sur le climat, et Rewiring America a publié un plan politique axé sur les pompes à chaleur pour renforcer la fabrication et la main-d’œuvre américaines et réduire la dépendance de l’Europe. sur le pétrole et le gaz russes.

Si toutes ces démarches sont encourageantes, l’impact de la DPA reste limité par son budget — quelques centaines de millions de dollars — et par le fait que l’autorisation peut facilement être révoquée. Le président Biden a de plus en plus besoin de se tourner vers l’action de l’exécutif pour parvenir à une sorte de résurrection fragmentaire d’un programme climatique qui a pour la plupart échoué au Congrès, mais ce n’est pas une solution à long terme.

Les républicains ont également contesté la caractérisation par Biden de l’énergie propre comme une question de sécurité nationale digne de la DPA. Le sénateur Pat Toomey (R-PA) attaqué Biden sur Twitter pour avoir utilisé son décret exécutif pour « faire avancer son programme de réchauffement climatique », suggérant que le Congrès limite l’acte si l’administration « continue à abuser de la DPA à des fins autres que la défense ». L’argument de Toomey ignore à la fois le Pentagone et le texte de la loi sur la production de défense elle-même, cependant : un rapport du ministère de la Défense d’octobre dernier a révélé que le changement climatique était une question de sécurité nationale, et le texte de la DPA lui-même énumère l’énergie comme un « enjeu stratégique et critique ». Matériel. »

Un changement durable, ont déclaré Stokes et Ladislaw, doit passer par le Congrès. Le fantôme du projet de loi Build Back Better de Biden, qui est toujours en train de se frayer un chemin vers la réconciliation, pourrait débloquer des centaines de milliards de dollars d’incitations, bien plus que le budget alloué à la DPA.

« L’action du Congrès est vraiment importante », a déclaré Ladislaw. « Notre attention se portera sur les questions de sécurité, la sécurité énergétique et le climat. Donc, ce que fait le Congrès est vraiment nécessaire ; ils seront beaucoup plus importants en termes d’impact à long terme. Cela se veut un complément à ce que la Colline peut accomplir.

La question, bien sûr, est de savoir si la Colline peut faire quoi que ce soit en matière de changement climatique. La réaction de Toomey est assez révélatrice de l’atmosphère actuelle à Washington : un plan qui augmente les emplois manufacturiers américains, que ce soit par le biais du Defense Production Act ou du Build Back Better Bill, serait en toute autre circonstance une vente bipartite facile. Le problème, semble-t-il, n’est pas le plan mais le produit. L’énergie propre et l’action climatique semblent être des interdits automatiques pour les républicains, et jusqu’à ce que cela change, la planète – et les emplois américains – devront simplement en subir les conséquences.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !