Vendredi, Joe Biden a réussi à faire revivre les médias sociaux avec des mèmes après que le président américain ait perdu pied et trébuché à plusieurs reprises en montant les escaliers d’Air Force One. Le leader américain montait à bord du jet présidentiel et a pris les mesures lorsqu’il a trébuché à mi-chemin, ce qui a continué avec quelques trébuchements supplémentaires avant de récupérer et de se remettre sur pied. S’accrochant à la balustrade avec sa main droite, Biden a tenté une récupération rapide mais a de nouveau trébuché, cette fois tombant à genoux. Il s’est levé, a fait une pause et a brossé la jambe gauche de son pantalon avant de se diriger vers le haut de la piste d’atterrissage, s’est retourné et a salué, puis il est entré dans l’avion.

