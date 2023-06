Le PRÉSIDENT Joe Biden a subi une autre chute – celle-ci lors de la remise des diplômes de l’Air Force Academy.

Biden, 80 ans, était sur place pour prononcer une allocution lors de la cérémonie de remise des diplômes de jeudi, qui a réuni plus de 900 cadets.

Le personnel s’est précipité à ses côtés pour l’aider, mais le président a pu s’en aller tout seul Crédit : AP : Associated Press

Biden, portant un chapeau de l’Air Force, a été vu en train de serrer la main d’un cadet avant de se retourner pour s’éloigner

Biden a finalement pu s’en aller seul Crédit : AFP

Le président américain, coiffé d’une casquette de baseball de l’Air Force, a été vu en train de serrer la main d’un cadet avant de s’éloigner.

Il fit alors un pas en avant et s’effondra au sol.

Le personnel s’est précipité à ses côtés pour l’aider alors que le président tentait de se lever.

Il s’est levé sur un genou avant que trois autres ne l’aident à se remettre sur ses pieds.

Biden a finalement pu s’en aller tout seul.

Il s’est ensuite retourné et a pointé le sol comme pour indiquer le coupable de la chute avant de continuer à s’éloigner.

Le président a prononcé une allocution devant les cadets diplômés au Falcon Stadium de Colorado Springs, Colorado.

« Diplômés, vous avez fait le noble choix de mener une vie de service », a déclaré Biden lors de son discours.

« Maintenant, vous assumez également un grand privilège et une grande responsabilité. »

« Dans les années à venir, vos aviateurs et vos gardiens vont se tourner vers vous pour obtenir des conseils et de l’inspiration car le monde va devenir plus confus », a-t-il ajouté.

« Ils vous feront confiance. Vous, à votre tour, devez vous efforcer d’être toujours digne de leur confiance.

Biden a l’habitude de tomber dans les escaliers d’Air Force One.

Plus récemment, Biden a été filmé en train de perdre pied en montant à bord d’Air Force One en mars avant de retrouver son équilibre et d’entrer dans la cabine de l’avion.

Quelques semaines plus tôt, il était tombé en avant à mi-hauteur des escaliers menant à l’avion alors qu’il quittait la Pologne après un voyage surprise à l’étranger.

Biden a retrouvé son équilibre en se relevant, a fait signe à la foule et a continué jusqu’à la porte.