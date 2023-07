Joe Biden toujours « un enfant pour moi » – Nancy Pelosi

L’ancien président de la Chambre défend le président américain contre les affirmations selon lesquelles il est trop vieux pour briguer un second mandat

L’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a écarté les inquiétudes concernant l’âge du président Joe Biden alors qu’il cherche à être réélu, affirmant que l’homme de 80 ans n’a aucune raison de se retirer pour un jeune candidat démocrate.

« Je pense que le président devrait accepter son âge, son expérience, les connaissances qu’il apporte au travail », a déclaré le législateur, âgé de 83 ans, à l’émission Morning Joe sur MSNBC. Le pays « est très bien servi » par le leadership de Biden, a-t-elle soutenu.

Décrivant l’âge comme « relatif, » Pelosi a cité les exemples de Norman Lear, qui produit toujours des films à 100 ans, et de l’architecte de 94 ans Frank Gehry, également toujours actif.

«Ils étaient comme: ‘Années 80? C’est un gamin ! » dit le politicien en riant. « Il est plus jeune que moi, donc c’est un enfant pour moi. »

Les attaques axées sur l’âge du président sont « une excuse » et « nous devons juste continuer avec cette élection pour les enfants, pour le peuple » Pelosi a conclu.

Le dirigeant américain devrait largement affronter une deuxième bataille électorale l’année prochaine avec son prédécesseur républicain, Donald Trump, qui a trois ans de moins qu’il a 77 ans. S’il remplit un second mandat, Biden aura 86 ans au moment où il quittera ses fonctions.

Les démocrates et les républicains ont exprimé leur scepticisme quant à la candidature de Biden, citant des problèmes de santé liés à l’âge, le manque apparent d’énergie du président et ses signes de confusion de plus en plus fréquents lors des apparitions publiques.