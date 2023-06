Joe Biden tombe après son discours à l’US Air Force Academy

Au cours de son discours, le président a expliqué comment les États-Unis avaient rallié les nations occidentales pour soutenir l’Ukraine contre la Russie et les efforts visant à renforcer la dissuasion dans la région indo-pacifique.

« Maintenant, vous assumez également un grand privilège et une grande responsabilité. Leadership, ouais leadership.

« Diplômés, vous avez fait le noble choix de mener une vie de service », a déclaré Biden à plus de 900 cadets lors d’une allocution sur le terrain ensoleillé du Falcon Stadium dans le Colorado.

Biden a également déclaré qu’ils auront besoin des qualités de résilience, de créativité, d’endurance et d’engagement qu’ils ont acquises au cours de quatre années de formation à l’académie – un apprentissage qui a été interrompu par la pandémie de COVID-19 – pour faire face à une série de défis mondiaux. Il a déclaré que les défis allaient de l’agression de la Russie en Ukraine et de la rivalité de l’Amérique avec la Chine « à tout un tas de choses entre les deux ».

Les diplômés de l’académie deviendront sous-lieutenants dans l’Air Force ou l’Space Force. Biden a déclaré qu’ils constituaient la promotion la plus diversifiée de l’histoire de l’académie et il les a appelés à « éradiquer le fléau des agressions sexuelles et du harcèlement dans l’armée ».

La Suède et la Finlande, toutes deux historiquement non alignées militairement, ont demandé l’adhésion à l’OTAN après avoir été secouées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mais la Turquie, membre de l’OTAN, a empêché les deux pays de rejoindre l’alliance militaire avant d’accepter l’adhésion de la Finlande tout en continuant à s’opposer à la Suède.

Il a également cité la menace du changement climatique et l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle.

« N’oubliez jamais le serment sacré que vous prêtez, et la mission que vous servez est quelque chose de bien, bien plus grand que n’importe quelle personne ou président », a déclaré Biden. « C’est notre Constitution, c’est notre pays et ce sont nos valeurs américaines durables. »

La cérémonie a été couronnée par un salut aérien aux diplômés par l’escadron de démonstration aérienne de renommée mondiale de l’US Air Force, les Thunderbirds, survolant le Falcon Stadium. Biden a rencontré certains des pilotes mercredi après son arrivée à la base de la Force spatiale Peterson.

Reuters, AP

