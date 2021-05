Joe Biden tient son premier appel téléphonique avec le président palestinien Abbas et appelle également le Premier ministre israélien Netanyahu à la suite des attentats à la bombe à Gaza

L’appel de samedi entre Biden et Abbas est le premier entre les deux depuis l’entrée en fonction du président américain en janvier.

RUPTURE: Biden s'est entretenu au téléphone avec le président palestinien Abbas au sujet de la situation à Gaza. C'était le premier appel téléphonique entre les deux dirigeants depuis que Biden a pris ses fonctions

Bien que les détails de la conversation ne soient pas encore connus, l’administration Biden s’efforce de faire pression pour le calme entre la Palestine et Israël, le président ayant également contacté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu samedi. Les appels sont intervenus après que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont bombardé un bâtiment où se trouvaient les bureaux des médias internationaux d’Associated Press et d’Al Jazeera.

Biden a parlé à Netanyahu des préoccupations concernant les victimes civiles, ce à quoi le Premier ministre a déclaré Israël « Fait tout pour éviter de nuire » personnes non impliquées dans son conflit avec le Hamas.

Un rapport sur l’appel du bureau de Netanyahu a déclaré que le Premier ministre avait assuré à Biden que le « Non impliqué » ont été évacués de la tour de Gaza avant qu’elle ne soit détruite, et il a remercié le président pour son « Support. »

Biden était aux côtés d’Israël plus tôt cette semaine, affirmant que l’allié américain avait «Un droit de se défendre» et qu’il espère que la violence en cours « Fermer le plus tôt possible. »

L’armée israélienne a préalablement averti les journalistes travaillant dans le bâtiment ciblé de la frappe, mais a refusé de demander plus de temps pour qu’ils récupèrent du matériel dans leurs bureaux. Un porte-parole a affirmé que le bâtiment abritait également «Renseignements militaires du Hamas.»

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a tweeté à propos de l’appel téléphonique avec Biden, affirmant que les États-Unis «A communiqué directement aux Israéliens que garantir la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale.»

Nous avons fait savoir directement aux Israéliens que garantir la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale.

