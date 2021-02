Joe Biden tient son premier appel avec Benjamin Netanyahu après un mois de retard

Revue nationale

La malhonnêteté de la messagerie COVID de Biden

Après une campagne au cours de laquelle Joe Biden a exprimé la confiance suprême qu’il pourrait mettre fin à la pandémie de coronavirus ou, du moins en réduire sensiblement, les dommages causés par la pandémie de coronavirus, la gestion de la pandémie par son administration a laissé beaucoup à désirer. Revenez à l’automne dernier. Biden prononçait des discours sur la façon dont, tout en faisant confiance aux vaccins en général, il ne faisait pas confiance à Donald Trump et était donc sceptique à l’égard des vaccins contre les coronavirus en particulier. La colistière de Biden, alors sénateur Kamala Harris, a déclaré qu’elle hésiterait à prendre un vaccin sorti pendant le mandat de Trump. Lorsqu’on lui a demandé si elle le ferait si le Dr Anthony Fauci et d’autres autorités sanitaires réputées l’avaient approuvée, elle a doublé: «Ils seront muselés; ils seront supprimés. En décembre, il était clair que les vaccins étaient en fait sur le point d’être approuvés par la FDA et qu’au moment où Biden et Harris prendraient leurs positions respectives au sommet de la branche exécutive, la distribution serait bien engagée. Biden a reçu le vaccin Pfizer au milieu du mois et Harris l’a reçu juste avant la fin de l’année. Il était juste que les dirigeants de l’administration entrante soient protégés. Mais il reste que Biden et Harris, sans fondement, ont sapé la confiance dans un miracle médical pour leur propre bénéfice politique et ont ensuite sauté au premier rang de la ligne pour cela. Après avoir reçu le vaccin, Biden a emménagé à la Maison Blanche avec pour mandat de maîtriser la pandémie. Il a annoncé son plan lunaire pour la vaccination nationale: administrer 100 millions de vaccins avant son 100e jour au pouvoir. C’était un stratagème de relations publiques malhonnête. Au cours de la semaine de l’inauguration de Biden, les États-Unis ont effectué en moyenne 983000 vaccinations par jour, ce qui signifie que l’administration se fixait une référence qu’elle pouvait déjà être assurée d’atteindre. Naturellement, le public l’a remarqué et presque immédiatement, Biden a été contraint d’augmenter son objectif: il viserait désormais une moyenne de 1,5 million de vaccinations par jour à la fin de ses 100 premiers jours. Nous avons déjà atteint cet objectif plus élevé, et non à cause des nouveaux efforts de l’administration Biden. Comme l’a signalé Jim Geraghty de National Review, le plan de vaccination de l’administration Biden comprend de nouveaux sites fédéraux, mais plus de doses de vaccin. Cela ne présente pas une opportunité d’étendre les efforts de vaccination – il existe déjà de nombreux endroits où les personnes peuvent être vaccinées – mais un obstacle bureaucratique qui a rendu les choses plus difficiles pour les États, dont certains ne savaient même pas que des doses supplémentaires ne seraient pas disponibles sur les nouveaux sites. Pire encore, Morning Jolt d’hier a noté qu’il y avait encore un écart substantiel entre le nombre de vaccins fournis par Pfizer et Moderna et le nombre de vaccins réellement administrés: ce matin, selon le New York Times, Moderna et Pfizer ont expédié plus plus de 70 millions de doses aux États, et d’une manière ou d’une autre, les États n’ont reçu que 52,8 millions de ces tirs dans les bras des gens. Le graphique Bloomberg a un chiffre légèrement meilleur, montrant que les États ont administré 54,6 millions de doses, sur à peu près le même total. Cela laisse de 15,4 à 17,2 millions de doses en transit ou sur des étagères quelque part. Le pays vaccine environ 1,67 million de personnes par jour selon les données du Times, 1,69 million par jour sur le graphique Bloomberg. Pas génial. L’administration Biden a également été indifférente dans son approche de la réouverture des écoles. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé la semaine dernière que son objectif était d’avoir 51% des écoles ouvertes «au moins un jour par semaine». Cet objectif souffre du même problème que l’objectif de vaccination: il a déjà été atteint et dépassé. Environ 64% des districts scolaires offraient déjà une sorte d’enseignement en personne lorsque Psaki parlait. L’objectif, étant donné les coûts énormes de l’enseignement virtuel sur les étudiants, devrait être d’ouvrir les 36% restants et de transformer les réouvertures partielles en réouvertures à plein temps. Dans une certaine mesure, Biden a repoussé le but incroyablement paresseux de Psaki lors d’un événement à la mairie de CNN mardi, en disant: «Je pense que beaucoup d’entre eux [will be open] cinq jours par semaine. L’objectif sera de cinq jours par semaine »et qualifier la déclaration de Psaki d’une« erreur ». Des questions demeurent, cependant: s’il ne s’agissait que d’une erreur, pourquoi a-t-il fallu une semaine pour la corriger? Et pourquoi la correction est-elle si vague qu’elle laisse la place au trucage? Combien, exactement, constitue «beaucoup» pour l’administration Biden? Le jeu des attentes de Biden est le symptôme d’un problème plus grave: il n’a jamais eu le plan de gestion de la pandémie qu’il avait dit. Son affirmation de la saison de campagne qu’il a faite était toujours un acte de fumée et de miroirs qui avait plus à voir avec le ton et les messages que la politique. Pour masquer l’absence de changements tangibles qu’elle a apportés, la nouvelle administration a tenté d’inonder la zone d’objectifs déjà atteints et de vanter leurs réalisations comme des réalisations. La malhonnêteté revêt de nombreuses formes et l’administration Biden ne s’est pas montrée plus directe que ses prédécesseurs, même si ses tromperies sont parfois plus astucieuses.