Joe Biden teste positif pour Covid alors que les cas d’Omicron augmentent aux États-Unis

Le PRÉSIDENT Joe Biden a été testé positif au Covid, a révélé la Maison Blanche.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden avait commencé à prendre du paxlovid pour combattre le virus.

Les téléspectateurs attentifs ont remarqué que le président avait une voix rauque et ont spéculé en ligne sur sa santé avant que Biden ne confirme qu’il luttait contre un rhume.

“Je vais bien. J’ai un test tous les jours, un test COVID, vérifiant tous les brins. Ce que j’ai, c’est un petit-fils d’un an et demi qui a eu un rhume et qui aime embrasser son papa. Et il m’a embrassé – de toute façon, c’est juste un rhume”, a déclaré le président.

À la fin de l’année dernière, Biden a eu un problème de santé après une coloscopie.

Le président avait un polype “bénin” mais que l’on croyait “précancéreux” retiré après avoir subi un examen de routine.

Le médecin Kevin O’Connor a déclaré que la croissance était “similaire au polype qu’il avait enlevé en 2008”.

Le médecin a ajouté qu'”aucune autre action n’est requise pour le moment”.

Biden devrait recevoir une autre coloscopie dans 7 à 10 ans, a-t-il déclaré.

Une coloscopie est un examen utilisé pour détecter des changements ou des anomalies dans le gros intestin et le rectum qui pourraient indiquer un cancer.

Alors que le président a subi la procédure de routine, il a brièvement transféré le pouvoir au vice-président Kamala Harris.

Le bref passage a fait de Harris la première femme à détenir le pouvoir présidentiel dans l’histoire des États-Unis.

L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré dans un communiqué: “Comme ce fut le cas lorsque le président George W. Bush avait la même procédure en 2002 et 2007, et suivant le processus défini dans la Constitution, le président Biden transférera le pouvoir au vice-président pour le brève période pendant laquelle il est sous anesthésie.

“La vice-présidente travaillera depuis son bureau dans l’aile ouest pendant cette période.”

À 11 h 35, Biden s’est entretenu avec Harris et le chef d’état-major Ronald Klain pour reprendre son pouvoir, selon Psaki.

Elle a ajouté que le président était “de bonne humeur” et qu’il resterait à l’hôpital pendant une brève période pour terminer sa routine physique.

Les craintes pour la santé de Biden montaient plus tôt cette année après son abondance de chutes et d’anévrismes cérébraux.

Des images inquiétantes prises en mars ont montré le président, 78 ans, trébuchant dans les escaliers quelques mois seulement après s’être blessé au pied.

À la fin de l’année dernière, Biden a été contraint de porter la botte de protection pendant “plusieurs semaines” après que les rayons X ont révélé une “fracture capillaire” au pied.

“Le samedi 28 novembre, le président élu Biden a glissé en jouant avec son chien Major et s’est tordu la cheville”, selon un rapport de pool à l’époque.

“Par excès de prudence, il sera examiné cet après-midi par un orthopédiste.”

Dans une déclaration à MSNBCle Dr Kevin O’Connor a déclaré: “La tomodensitométrie de suivi a confirmé de (petites) fractures capillaires des os cunéiformes latéraux et intermédiaires du président élu Biden, qui se trouvent au milieu du pied.”

LES PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ CROISSENT

Après un examen initial, Biden a été envoyé chez un orthopédiste pour un scanner, qui a révélé la fracture.

Le président a également déjà subi plusieurs chirurgies des sinus, en plus de l’ablation de sa vésicule biliaire et de plusieurs cancers de la peau non mélanomes.

Biden a également souffert de deux anévrismes cérébraux à la fin des années 1980 – dont l’un s’est rompu.

Son état s’est ensuite compliqué d’une thrombose veineuse profonde et d’une embolie pulmonaire, mais ne constitue pas actuellement une menace sérieuse pour sa santé.

Cependant, dans un résumé médical de 2019, le Dr Kevin O’Connor de l’Université George Washington a qualifié le président de “sain” et “vigoureux”.

O’Connor a ajouté que Biden ne fume pas et ne boit pas d’alcool et fait de l’exercice cinq fois par semaine.

Au moment de l’examen, Biden mesurait 5 pieds 11 pouces, pesait 178 livres et avait une tension artérielle de 128/84.

À l’époque, il prenait des anticoagulants et des médicaments contre le reflux acide, le cholestérol et les allergies saisonnières. On ne sait pas quels médicaments il prend actuellement, le cas échéant.

Les rumeurs concernant les problèmes de santé de Joe Biden refont surface après qu’il a de nouveau été vu tousser à plusieurs reprises lors d’une allocution télévisée.